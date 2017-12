Majorat sărbătorit în arestul poliţiei

În loc de tradiţionalul tort şi urările de "La mulţi ani ", un tînăr din Botoşani a avut parte, de o petrecere mai "originală": El şi-a sărbătorit, ieri, majoratul în sediul Secţiei 4 Poliţiei, dînd declaraţii. Ionel Marcel Budăi a fost prins de oamenii legii după ce a jefuit două locuinţe din cartierul constănţean Brătianu. Potrivit anchetatorilor, băiatul este certat cu legea de mic copil, el fiind cercetat de poliţiştii din Botoşani, după ce a furat la începutul acestui an, împreună cu alţi tineri, mai multe calculatoare dintr-o şcoală din localitate. Ajuns la Constanţa în urmă cu două săptămîni, tînărul a lucrat cu ziua la diverse persoane, dar nu şi-a uitat vechile obiceiuri. Prima spargere a dat-o în noaptea de 14 spre 15 iunie, cînd a furat din casa lui Constantin Cezar un calculator, haine şi parfumuri. Potrivit oamenilor legii, hoţul îşi pusese la punct o adevărată strategie pentru a afla dacă proprietarii sînt sau nu acasă. După ce se juca cîteva minute cu o minge în dreptul curţii, el o arunca peste gard şi, sub pretextul că vrea să-şi recupereze balonul, sărea gardul. Odată ajuns în curte, dacă nu ieşea nimeni din casă, tînărul spărgea un geam şi intra în locuinţă. "Noi eram plecaţi de cîteva zile la cuscri şi am fost anunţaţi de vecini că ne-a fost jefuită casa. Unul dintre ei, care avea calculatorul în reţea cu cel al fiului meu, ne-a dat telefon cînd a observat că s-a întîmplat ceva cu calculatorul. Acasă, am găsit toate lucrurile scoase din dulapuri, răvăşite, se vedea că avusese timp că umble peste tot. Cred că dacă mai lipseam o noapte, ne fura tot", a spus Constantin Cezar, unul dintre păgubiţi. Folosind aceeaşi metodă de operare, hoţul a mai intrat şi într-o locuinţă de unde a luat haine, o bicicletă şi mai multe unelte de pescuit. Ieri, magistraţii constănţeni au emis pe numele tînărului mandat de arestare pe o perioadă de 19 zile pentru furt calificat în formă continuată.