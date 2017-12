Malformaţiile grave genito-urinare, în atenţia specialiştilor

Malformaţiile grave genito-urinare vor fi în atenţia specialiştilor, la Constanţa deschizîndu-se lucrările work-shop-ului de pediatrie cu tema „Malformaţii grave genito-urinare. Extrofia de vezică”. Prof. univ. dr. Thomas Boemers din Köln, Germania, alături de şeful Clinicii de Ortopedie şi Chirurgie Pediatrică, din cadrul Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă (SCJU) Constanţa prof. univ. dr. Constantin Tica, au efectuat pînă în prezent mai multe operaţii complexe, care vizau şi malformaţiile genito-urinare. De menţionat că trei copii vin pe lume, aproape an de an, cu malformaţii uro-genitale, băieţii fiind cei care suportă cel mai greu malformaţia. Medicii spun că ei se simt stînjeniţi că viaţa sexuală este aproape inexistentă, unii alegînd astfel să-şi pună capăt zilelor, cedînd psihic. Aşa cum am mai precizat, malformaţiile de acest gen, care sînt extrem de grave, nu pot fi operate la clinica din Constanţa întrucît sînt costisitoare, iar unitatea sanitară nu-şi permite achitarea sumelor uriaşe. Şi asta în ciuda faptului că şi SCJU are specialişti care ar putea să salveze o serie de copii, fără ca părinţii să “alerge” cu ei prin ţară sau străinătate. Prof. univ. dr. Constantin Tica a explicat că “în cazul malformaţiilor grave genito-urinare bebeluşul este supus unor intervenţii succesive, pînă la 6-7 ani, de reconstrucţie a organelor genitale, vezicii urinare şi restabilire a continenţei urinare, proceduri care se fac frecvent în clinicile din străinătate şi ajung chiar şi pînă la 28.000 de euro”. Medicul şef declara, nu demult, că „sînt operaţii minuţioase şi costisitoare”. “Nu ne permitem să le facem aici şi nici nu avem toată tehnica necesară. Avem o colaborare cu profesorul Thomas Boemers din Köln, Germania, care vine la Constanţa şi operează cîteva cazuri din toată ţara”, a declarat şeful Clinicii de Ortopedie şi Chirurgie Pediatrică. Cu ocazia work-shop-ului de pediatrie, din aceste zile, vor fi operaţi copii atît din Constanţa, cît şi din judeţele Braşov sau Brăila.