Mamaia, capitală a modei internaţionale

FashionTv (FTV) Summer Festival, unul dintre cele mai aşteptate evenimente ale verii, a transformat din nou staţiunea Mamaia în capitala modei europene. Ediţia 2012 a festivalului a debutat, vineri, în Piaţeta Cazinoului din Mamaia, cu un show de zile mari, în care au defilat sute de fotomodele care au prezentat colecţiile unor designeri consacraţi. Mii de turişti, alături de invitaţi de top, au urmărit spectacolul texturilor fine şi al culorilor seducătoare, prin... prisma unui luxuriant joc de lumini. Cele 40 de aspirante la titlul Miss Litoral au deschis - şi au închis, de altfel - prima seară a FTV Summer Festival, eveniment transmis în peste 180 de ţări şi organizat de FTV şi Primăria Municipiului Constanţa, iar amfitrioni ai serii au fost Tania Budi şi Claudiu Constantin.

Deschiderea oficială a FTV Summer Festival a fost onorată de preşedintele şi fondatorul FTV International, Michel Adam, care a urcat pe podium alături de primarul Constanţei, Radu Mazăre. „Acum 12 ani, am făcut primul festival de modă la Mamaia (...) Susţinem moda, susţinem frumuseţea şi cred că voi toţi sunteţi mândri să aveţi un astfel de eveniment aici, la Mamaia”, a spus preşedintele FTV, Michel Adam, care a mai spus că, în viitor, vrea să realizeze şi alte evenimente la malul mării, precum filmele şi concertele. „Staţiunea Mamaia este un exemplu al dezvoltării turismului, un model de promovare în România şi peste hotare, iar acest lucru s-a făcut cu multă muncă şi efort”, a spus Radu Mazăre, care le-a mulţumit modelelor, creatorilor de modă, restaurantelor, hotelurilor şi patronilor de cluburi din Mamaia, dar şi celor care s-au ocupat de aspectele tehnice ale evenimentului.

SPIRITUL OLIMPIC, PE PODIUM Cătălin Botezatu a deschis seria defilărilor de modă cu colecţia „Olympic”, din care nu au lipsit torţele aprinse, coroanele de lauri, dar nici întrecerile sportive: scrimă, ciclism, atletism. Au fost prezentate apoi colecţia Wanda’s Dream, după care, pe scenă a fost recreată, prin colecţia Marcelei Cuzic, „Charme”, seducătoarea atmosferă interbelică pe fundalul sonor al celebrei piese „Millord”, interpretată de Edith Piaf.

UN PILOT... FERMECĂTOR Incontestabil, surpriza serii şi a colecţiei „Charme” a constat în prezenţa pe catwalk a primarului Radu Mazăre. Înconjurat de misterioase fotomodele, el şi-a făcut apariţia costumat în pilot de avion de vânătoare din Primul Război Mondial. „Nu am pilotat niciodată, „am furat”, acum doi-trei ani de zile, un avion de acrobaţie, când am organizat concursul de avioane. Senzaţia e mai bună decât săritul cu paraşuta. Am zburat cu o rusoaică. Eu am învăţat-o să înalţe zmeul, iar ea m-a plimbat cu avionul de acrobaţie”, a spus Radu Mazăre. Au urmat prezentări semnate de Andreea Dogaru - „Athena’s shadow”, Cristiana Purdescu, Ego Man, Mihai Albu, George Hojbotă - „Inferno”.

Printre cei care au dorit să ia pulsul celui mai fashion eveniment de pe litoral s-au aflat preşedintele Asociaţiei Naţionale a Agenţiilor de Turism (ANAT) din România şi al Asociaţiei Litoral - Delta Dunării, Corina Martin, dar şi secretarul de stat în Ministerul Turismului, Cristian Bărhălescu. „Mamaia este staţiunea modei, distracţiei şi a tuturor celor care vor să vină la mare, să se simtă bine, aşa cum se simt, poate, la Ibiza”, a spus Corina Martin. Printre invitaţi s-a aflat şi fiul primarului Constanţei, Răducu Mazăre, alături de mama sa, designerul Ianina Petcu.

SÂMBĂTĂ: MISS LITORAL FTV Summer Festival continuă, sâmbătă, de la ora 21.00, în Piaţeta Cazinoului din staţiunea Mamaia, cu alte superbe prezentări de modă, dar şi cu cel mai sexy concurs al verii, „Miss Litoral”.