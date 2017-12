Mamaia, staţiunea-vedetă la Târgul de Turism

10:47:04 / 07 Martie 2014

corina martin

de cativa ani tot vedem pr prima pagina a mai multoe editoriale ale puterii un nume pus cu japca -CORINA MARTIN . cine este acest personaj ? pai sa va spun ......................este fosta sotie a lui martin cel cu curatenia orasului .este mama lui martin din parlamentul romaniei .are o firma de turism la intrarea in mamaia linga telegondola . acest personaj care stie sa faca de toate ( canta -vai de ea , danseaza greceste -plangi daca o vezi . face pe top model -in realitate are vreo 100 de kg )are boala imaginii in presa ( ca bianca dragusanu ).o sa o tot vedeti dand intrviuri la tv sau in presa , auto bagandu-se in seama . ca sa aiba imagine la tv sau in presa forteaza hoteliera sa faca parte dintr-o asociatie de ea inventata si de ea recunoscuta . oricum acesta asociatie nu are nici un efect pozitiv asupra turismului . -stiu o sa iasa in presa sa ameninte si sa dea cifre ale asociatiei sale .....................irelevant .de atatia ani asi propaga imaginea in stil comunist prin presa si tv nefacand nimic clar in turism .vorbe bla bla bla . .MERTIN CORINA lasa ne ca ne ai zapacit de cap cu ideile tale . esti de moda foarte veche femeie lasa tineri cu studii si experienta facute in vest mai tineri care vin cu idei noi . nu te mai vrem .suntem satui de fata si de imaginea ta de atatia ani . nu produci nimic . SI NU TE MAI BAGA IN FATA SI IN SEAMA .esti ca mircea sansu la federatia de fotbal .te crezi tutancamon .GATA AJUNGE.lasa ne cu delta si moeciul tau .-tu nu vezi ca nu avem infrastructura nu avem in primul rand servicii de calitate . tot turismul promovat de tine este un talmes-balmes .vezi ti de copii si de banii care ti i a lasat barbata tu si dispari .ESTI DE MODA FOARTE VECHE .-------------------------stii ce sta la baza turismului de sute de ani , cucoana ?zambetul . .................mortii astia care te sustin si i promovezi nu l au din nastere .iar tu esti de neam comunist asemenea lui socru tau ex-barbatu tau feciorului tau ..........cred ca daca se face un audit financiar la acea asociatie gaseste numai nereguli ...................................ati dau un sfat prietenesc .du-te si mananca ti banii ce i ai si lasa tineret pregatit in locul tau ..DAR NU PE FICA TA CA SA STEA CA O MARIONETA IN FATA SI TU SA TRAGI DE SFORI IN SPATE .gata vremea ta a trecut..................................lasa ne . pe cei de la ziarul telegraf va rog sa nu stergeti articolul .merci baieti si fete