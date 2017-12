Manny Pacquiao: „Am crezut că am câştigat meciul”

Pugilistul filipinez Manny Pacquiao a afirmat, în această dimineaţă, imediat după meciul cu Floyd Mayweather, că a crezut că a câştigat întâlnirea disputată la MGM Grand Arena din Las Vegas, în care americanul a fost declarat învingător la puncte. "Cred că a fost un meci bun şi am crezut că am câştigat. El s-a mişcat foarte mult, dar nu este la fel de puternic ca alţii. Nu contează că este mai înalt ca mine, am luptat cu unii mai înalţi", a declarat pugilistul filipinez. Pugilistul american Floyd Mayweather l-a învins la puncte pe filipinezul Manny Pacquiao, în această dimineaţă, la MGM Grand Arena din Las Vegas, într-un meci la categoria supermijlocie. Floyd Mayweather, în vârstă de 37 de ani, este neînvins acum în 48 de meciuri, iar Manny Pacquiao, în vârstă de 36 de ani, are 57 de victorii şi şase înfrângeri în 65 de partide. Mayweather deţine centurile WBC şi WBA la categoria semimijlocie, iar acum va avea şi centura WBO, care era deţinută de Pacquiao.