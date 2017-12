Marea Britanie, preferata personalului medical din România

Medicii şi asistentele din România preferă să meargă în Marea Britanie pentru a lucra în sectorul medical, după ce Guvernul de la Bucureşti a decis reducerea salariilor cu 25%, relatează Sunday Express. Agenţiile de recrutare lucrează peste program pentru a le găsi locuri de muncă medicilor şi asistentelor. Asistentele primesc salarii lunare de până la 2.500 de lire sterline, adică de zece ori mai mari decât în România, iar doctorii au venituri şi mai substanţiale. În România, un medic are un salariu de 125 de lire pe lună, iar în Marea Britanie, de 5.000. Reducerea salariilor a determinat deja mulţi angajaţi români din sistemul medical să îşi caute slujbe în străinătate, iar studiile arată că Marea Britanie se numără printre destinaţiile favorite, după Germania. Din 2007, aproape 9.000 de asistente, medici şi stomatologi au cerut să lucreze în străinătate. Săptămâna trecută, numeroase persoane au participat la un târg de locuri de muncă organizat la Cluj de Business Activ Consult, una dintre zecile de agenţii care recrutează personal pentru a lucra în cardiologie, chirurgie, terapie intensivă şi neurologie. Medici din ţară au parcurs distanţe importante doar să ajungă la târgul de joburi. Ei sunt convinşi că în ţară nu mai este nicio şansă, salariile din România fiind mult prea mici pentru actuala viaţă. “Cu salariul pe care îl câştig nu îmi permit nici măcar chiria. Am doi prieteni care lucrează la Londra. Mi s-a spus că o asistentă poate câştiga 26.000 de lire pe an. Dacă reuşesc să economisesc jumătate din această sumă, aş plăti o parte dintr-un apartament aici”, spune o altă asistentă. Maria Ionescu, în vârstă de 42 de ani, care vrea o slujbă în chirurgie, intenţionează să se mute împreună cu soţul ei, Sorin, care vrea să lucreze cu copii cu dizabilităţi. “Lăsăm tot ce avem pentru că nu avem nicio speranţă de viitor aici”, a explicat ea. Şi la Constanţa, tot mai mulţi medici îşi caută de lucru în străinătate, fiind tot mai dezamăgiţi de ceea ce se întâmplă în ţară. “Oriunde este mai bine, în momentul de faţă. Pentru ce am făcut două specializări? Să câştig banii de supravieţuire şi atât?”, întreabă un medic, salariat de ani buni în cadrul Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă (SCJU) Constanţa. Şi nu este singurul care a ajuns în pragul disperării. „Am învăţat ani la rând şi vom învăţa până când vom ieşi la pensie. Este un efort mult prea mare, sunt sacrificii mari, iar satisfacţiile sunt ca şi inexistente. Din păcate, statul român nu oferă nimic cadrelor medicale. Va rămâne ţara fără specialişti. Cred că ar trebui ca guvernanţii să se gândească la faptul că vor pierde valori în medicină, doctori şi asistenţi medicali foarte buni, care nu vor mai dori să se întoarcă în ţară”, a mai spus un salariat al SCJU, care şi-a depus deja CV-uri pentru a profesa peste graniţele ţării.