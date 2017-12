Maria Radu schimbă maşina pe bicicletă

În contrast puternic cu piţipoancele anorexice, care nu se pot închipui decât pe banchetele maşinilor sau în saloanele de chirurgie estetică, adevăratele vedete din ţară nu se sfiesc să se lase fotografiate în sălile de sport sau mergând pe bicicletă prin oraş. După Paula Seling, frumoasa solistă îndrăgită atât pentru vocea ei inconfundabilă, cât şi pentru entuziasmul cu care încurajează proiectele ecologiste, o altă talentată cântăreaţă, Maria Radu, atrage privirile românilor prin pasiunea sa pentru sport.

Pentru că are un program destul de încărcat, artista şi-a cumpărat o bicicletă urbană cu care se deplasează prin oraş pentru a economisi timp şi a evita blocajele din trafic. Mai mult, aceasta recomandă mersul pe bicicletă sau role, pentru că sunt nu doar sănătoase, ci şi mai plăcute pentru deplasarea prin oraşe. „Eu încă nu am crescut, încă mai car rolele după mine în portbagajul maşinii, dar cred că a sosit timpul să mă maturizez şi mi-am luat o bicicletă. Bicicleta urbană, aşa cum îmi place mie să o numesc, este extrem de folositoare şi nu poluează. Îmi place să mă plimb dimineaţa, atunci când am timp, pentru a simţi aerul curat! Felicitări celor care aleg să meargă pe două roţi!”, a spus artista.

Maria Radu va susţine, duminică, un mini concert la Romaero Baneasa din capitală, la Salonul de Biciclete şi Accesorii ExpoBike 2011. Solista demonstrează, încă o dată, că este unul dintre puţinii artişti care se gândesc la calitatea mesajelor pe care le transmit publicului.