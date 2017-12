Marius Sadoveac s-a despărțit de HCM Constanța

09:57:04 / 05 Septembrie 2014

Marius Sadoveac

6 ani. Atat a stat Marius la Constanta. Un exemplu de profesionism si seriozitate si, nu in ultimul rand, o mare valoare. Ne-a impresionat de la primele meciuri si am pierdut sirul partidelor in care intrarea sa a dinamizat jocul Constantei si a fost decisiva. Una dintre ultimele amintiri de acest gen este jocul cu Lugi Lund, cand intrarile lui Cutura si Sadoveac au schimbat soarta meciului, intr-un moment in care Csepreghi si Criciotoiu erau neputinciosi. Ce mi s-a parut extraordinar la acest jucator a fost respectul sau pentru profesie. Si faptul ca a fost intotdeauna un jucator de echipa. De nenumarate ori ma uitam spre banca, iar el era primul care ii incuraja pe colegii sai, in special pe cei cu care facea echipa pe un post intotdeauna problematic: Muresan sau Criciotoiu. Iar cand intra, era profesionist 100%, indiferent ca era inter sau extrema, indiferent ca juca 60 de minute sau 30 de secunde, indiferent ca juca un meci de Liga Campionilor cu Montpellier sau o partida amicala cu vreo echipa obscura. Poate ca nu este intamplator faptul ca, in atatia ani, nici cei mai carcotasi care posteaza pe-aici nu au putut spune un singur lucru rau despre Marius Sadoveac. In momentele in care mi-am permis sa il felicit dupa cate un meci castigat, am inteles imediat, de la primele cuvinte, ca vorbeam cu un om plin de bun simt si modestie, iar aici era unul dintre secretele succesului sau: caracterul. Sper din toata inima sa ajungi in campionatul german, nu pentru a nu intari o rivala, ci pentru ca meriti cu prisosinta implinirea in aceasta profesie, iar astazi, campionatul Germaniei reprezinta, in handbal, acea implinire. Iti multumim pentru tot ce ai facut pentru Constanta!