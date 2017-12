Martin Stoev, artizanul victoriilor formației CVM Tomis

Ultimele două titluri de campioană și ultimele două Cupe ale României câștigate de formația masculină de volei CVM Tomis Constanța, precum și prezența în semifinalele Cupei CEV din acest an și parcursul perfect din actualul sezon al Ligii Campionilor sunt strâns legate și de prezența antrenorului bulgar Martin Stoev pe banca tehnică a Tomisului. „Este un antrenor cu mare experiență și un mare vulpoi”, declara președintele CVM Tomis, Sorin Strutinsky, după victoria campioanei României în duelul cu Knack Roeselare, scor 3:1, disputat la 4 decembrie, în Sala Sporturilor din Constanța. Iar evoluțiile și rezultatele formației constănțene din ultimii trei ani întăresc spusele președintelui clubului constănțean.

VICTORII PE LINIE ÎN LIGA CAMPIONILOR ȘI ÎN CAMPIONAT

În acest sezon al Ligii Campionilor, CVM Tomis a uimit voleiul european, câștigând meci după meci în Grupa A și fiind la un pas de o performanță de răsunet: accederea în Play-off 12. „Cu o victorie la Lugano vom fi siguri că mergem în play-off de pe primul loc în grupă. Suntem cu toții foarte fericiți și vom avea o vacanță plăcută, una foarte meritată pentru băieți, care au făcut multe eforturi și mari sacrificii din august încoace”, afirmă tehnicianul bulgar.

AU RISCAT SERVICIUL ȘI AU CÂȘTIGAT LA ROESELARE!

Al patrulea succes din Liga Campionilor a fost cel de săptămâna aceasta, 3:2 pe terenul belgienilor de la Knack Roeselare după o partidă-maraton, de peste două ore. Reamintim că gazdele au condus cu 2:1 la seturi și 24:23, iar pe finalul celui de-al patrulea set „vulpoiul” Stoev a mutat genial, cu juniorul Vologa la serviciu! „Nu a fost un risc introducerea lui Vologa la serviciu, pentru că el servește foarte bine în diagonală din zona 5 și l-am mai folosit și în alte meciuri”, spune Stoev. „A fost dificil să jucăm la Roeselare cu Zhekov și Janic incomplet refăcuți, dar și după multe drumuri într-un interval scurt de timp: de la Constanța la Craiova, apoi la București, cu avionul la Paris, cu autocarul la Roeselare, după aceea înapoi la Constanța, cu autocar, avion, autocar. Avem în lot mulți jucători care nu mai au demult 20 de ani, iar în astfel de călătorii se acumulează multă oboseală. Deși Knack a avut destule momente în care ne-a fost superioară, noi nu am depus armele. Am jucat, am ținut aproape în setul 4, iar când am avut ocazia am revenit și am egalat pe tabelă. Cred că diferența a fost făcută de eroarea făcută de belgieni, care la 2:1 s-au văzut deja învingători. Au plătit scump această greșeală, pentru că noi am abordat meciul conștienți că nu ne va fi ușor să-i învingem pe teren propriu. Am crezut în victorie până la capăt, chiar și când eram conduși cu cinci puncte. La 9:4 am cerut time-out și le-am spus jucătorilor: „ori la bal, ori la spital, trebuie să riscăm serviciul, nu avem altă șansă“. Chiar dacă nu am reușit mulți ași, le-am pus probleme la preluare, ei nu au putut juca pe centru și i-am blocat pe extreme. Când belgienii au văzut că suntem capabili să ne revenim, au căzut psihic, iar în ultimul set nu au mai avut replică”, a explicat antrenorul Tomisului.

VREA SĂ CÂȘTIGE TOT TIMPUL

„România și Bulgaria sunt țări similare, balcanice. La Constanța mă simt bine, altfel nu aș fi stat atât. Am venit din trei motive: faptul că obiectivul era să jucăm în Liga Campionilor, Constanța este aproape de casă și nu trebuia să zbor cu avionul. Am venit pentru victorii. Vreau să înving, nu să pierd timpul. După atâția ani în volei, mi-am dat seama că este mai important să înțelegi jocul decât să știi să-l joci. Ca jucător, am avut limite, pentru că nu eram foarte înalt. Ca antrenor, nu contează înălțimea și sunt convins că vor veni momente și mai frumoase pentru cariera mea”, spune Martin Stoev. În vârstă de 43 de ani, tehnicianul bulgar se mândrește cu faptul că voleiul este tradiție în familia Stoev. Tatăl lui Martin Stoev, Stoyan, este unul dintre jucătorii și antrenorii de legendă din țara vecină, iar în prezent pregătește echipa CSVM Zalău, fiind învins de fiu, în meciul direct de la Zalău, cu 3:0.

Ca jucător, Martin Stoev a cucerit primele trofee importante la vârsta de 20 de ani, devenind campion mondial de juniori și MVP-ul competiției disputate în Egipt, în 1991. Iar finalul carierei de jucător i-a adus o experiență unică în Tunisia, la Sfaxien, fiind considerat cel mai bun jucător care a evoluat în această țară. Din teren, Stoev a trecut în 2005 direct pe banca naționalei Bulgariei, fiind propus chiar de tatăl său. „Totul a ținut de capacitatea tatălui meu de a înțelege posibilitățile mele, pentru că nimeni nu-și trimite copilul într-un război pe care nu-l poate câștiga”, povestește Stoev. Un an mai târziu, Bulgaria a câștigat medalia de bronz la Campionatul Mondial, iar în 2007 a obținut biletele pentru Jocurile Olimpice din 2008, de la Beijing, unde Bulgaria a ocupat locul 7. De fiecare dată, partidele decisive s-au disputat la 3 decembrie, ziua de naștere a tehnicianului bulgar. „Este o zi mare pentru voleiul bulgar, ultima în care s-a obținut o medalie”, glumește Stoev.

EVITĂ SĂ ZBOARE CU AVIONUL

Antrenorul principal al Tomisului nu se deplasează întotdeauna cu echipa, evitând zborurile cu avionul din cauza unui incident petrecut în 2007, în Muntenegru. „Ne pregăteam să aterizăm, dar avionul a nimerit într-un gol de aer, la distanță mică de pământ. A început să se zguduie puternic, oamenii erau aruncați dintr-o parte în alta, iar pilotul încerca să ridice aeronava. Nu a reușit, așa că am avut parte de o aterizare dură, iar avionul s-a rotit pe pistă. Am avut mare noroc că am scăpat cu viață, dar ceva s-a întâmplat în mintea mea. Am mai zburat de atunci, dar evit pe cât posibil deplasările cu avionul. Din această cauză, am pierdut câteva oferte foarte bune din Rusia. Prefer să am mai puțini bani în buzunar, dar să fiu întreg la minte”, mărturisește Stoev, care are drept principal hobby jocul de cărți, „dar niciodată pe bani. Când mă întâlnesc cu prietenii, în Bulgaria, jucăm bridge belote sau poker, iar miza este de obicei o bere sau o cină”.

„Povestea vieții și-o face fiecare. Sunt momente când ajungi la un sens giratoriu și ai mai multe variante. Trebuie să alegi una și abia apoi vezi dacă a fost cea corectă. Important este să ai de unde alege”, a încheiat Martin Stoev.