Matematicieni de prestigiu la Universitatea ”Ovidius”

Facultatea de Matematică şi Informatică a Universităţii „Ovidius” din Constanţa (UOC), în colaborare cu Institutul de Matematică „Simion Stoilow” al Academiei Române (IMAR) și Societatea de Ştiinţe Matematice din România, Filiala Constanţa, organizează astăzi „Special Session on Algebra in memory of Professor Șerban Basarab” (3 martie 1940 - 14 iulie 2014). Conferința va fi deschisă de un invitat special - Angus Macintyre, de la Queen Mary University of London, UK, Fellow of Royal Society, un prieten apropiat al celui care a fost prof. dr. Șerban Basarab. Angus Macintyre este un profesor de prestigiu, cu o impresionantă activitate didactică la universități precum Yale, Oxford, Edinburgh. Comitetul de organizare este format din Denis Ibadula, de la Universitatea „Ovidius” din Constanţa, Ciprian Boncioncat, Mihai Cipu și Florin Nicolae, de la Institutul de Matematică „Simion Stoilow”, al Academiei Române. Deschiderea oficială a evenimentului va avea loc loc astăzi, de la ora 9.00, la sala E8 (sediul UOC din b-dul Mamaia).