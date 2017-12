Mathew Hayman a câștigat clasica Paris-Roubaix, „Infernul Nordului”

Ciclistul australian Mathew Hayman (Orica-GreenEdge) a câștigat la sprint, în fața belgianului Tom Boonen, a 114-a ediție a cursei clasice Paris-Roubaix, desfășurată duminică pe un traseu de 257,5 km, dintre care 52,8 km de pavate. Hayman a fost urmat în clasament de olandezul Tom Boonen (Etixx), care a fost foarte aproape de al cincilea succes pe velodromul din Roubaix, și de englezul Ian Stannard (Sky). Australianul de 37 de ani, care nu era socotit printre favoriți, a obținut la sprint cea mai importantă victorie din cariera sa!

Un grup masiv, format din 13 rutieri, s-a desprins de pluton în prima parte a traseului, iar la intrarea pe primul dintre cele 27 de sectoare de pavate avea deja un avans de un minut. Diferența a ajuns aproape de patru minute la al 20-lea sector de piatră cubică! Cu 20 km rămași din cursă, în frunte mai rămăseseră 10 rutieri. Hayman a atacat cu 2,2 km până la finiș, cu Tom Boonen în roata sa. Cei doi veterani au creat un avans de 37 de secunde față de urmăritori și au intrat împreună pe velodromul din Roubaix, fiind ajunși din urmă doar de Sep Vanmarcke și Ian Stannard. Lupta pentru victorie în „Infernul Nordului” s-a dat între cei patru, iar Hayman a fost cel mai rapid.

CONTADOR REVINE ASUPRA IDEII DE A SE RETRAGE LA SFÂRȘITUL ANULUI

Victoria din proba de contratimp și din Turul ciclist al Țării Bascilor l-au determinat pe rutierul spaniol Alberto Contador să își amâne planurile privind retragerea prevăzută la finalul acestui sezon. Contador (33 de ani) declarase în 2015 că se va retrage la finalul acestui an, dar acum, după al patrulea său succes în Turul Țării Bascilor, s-a răzgândit! „Voi continua să fac ceea ce-mi place și acea zi (n.r. - a retragerii) va veni fără niciun avertisment. Când am anunțat că mă retrag am primit o mulțime de maseje care mă rugau să nu fac acest pas”, a precizat ciclistul iberic. El a câștigat Turul Franței în 2007 și 2009, Turul Italiei în 2008 și 2015, Turul Spaniei în 2008, 2012 și 2014. Contador s-a impus și în Turul Franței 2010, dar a pierdut titlul după ce fost testat pozitiv la clenbuterol și suspendat pentru doi ani. El a susținut că substanța interzisă provenea din carne alterată și a negat mereu că s-a dopat. Anul acesta, Contador vrea să participe la Turul Franței și la Jocurile Olimpice de la Rio de Janeiro.

