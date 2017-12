Meci de “totul sau nimic” pentru CVM Tomis

Astăzi, de la ora 17.00, în Sala Sporturilor “Lascăr Pană” din Baia Mare va avea loc meciul dintre echipa locală Ştiinţa Explorări şi CVM Tomis Constanţa, contând pentru semifinala Diviziei A1 la volei masculin. Este al treilea joc dintre cele două echipe, primele două fiind câştigate de băimăreni, la Constanţa, cu 3:2. Se joacă în sistemul “cel mai bun din cinci partide”, iar Explorări mai are nevoie de o singură victorie în meciurile programate marţi şi miercuri, la Baia Mare, pentru a se califica în finală.

Deşi a câştigat sezonul regulat şi era cotată ca favorită la calificarea în ultimul act, CVM Tomis a pierdut ambele partide jucate pe teren propriu şi este foarte aproape să rateze finala! Ca să rămână în cursa pentru titlu, voleibaliştii constănţeni sunt obligaţi să câştige ambele meciuri de la Baia Mare şi să tranşeze calificarea la Constanţa, duminică. „Ne aşteaptă meciuri dificile la Baia Mare, pe care suntem obligaţi să le câştigăm. Nu ar fi prima oară în cariera mea de antrenor când am întoarce un rezultat de 0-2 într-un play-off. Nu trebuie să uităm că totul se termină atunci când o echipă acumulează trei victorii”, afirmă Viktor Sidelnikov, antrenor principal la CVM Tomis. „Este foarte greu, dar nu imposibil, pentru că am mai învins la Baia Mare, chiar şi în acest campionat. În sport orice este posibil”, adaugă Radu Began, căpitanul Tomisului. „Sincer să fiu, nu mă aşteptam să câştigăm două meciuri la Constanţa, dar acum avem un avantaj important. Chiar dacă am învins, victoriile acestea trebuie uitate. Calificarea încă se joacă şi de aceea nici nu pot să mă bucur încă”, spunea, după meciurile de la Constanţa, Marius Botea, antrenor principal la Explorări. „Sper ca în continuare să nu ne dezamăgim suporterii, care vor veni în număr mare la partidele următoare. Sper ca sala să fie plină, ca în 1993, când s-a câştigat primul titlu. Acum cred că noi avem 65% şanse de calificare în finală”, crede Robert Ţuţea, băimăreanul care a fost cel mai bun jucător al primelor două partide.

Voleibaliştii constănţeni au ajuns ieri la Baia Mare şi s-au antrenat aseară în sala “Lascăr Pană”. Din lot nu face parte Merkushev, accidentat la Constanţa, în locul său fiind convocat Zahar. Meciurile vor fi conduse de Bogdan Stoica (Bucureşti) şi Nicolae Cristea (Cluj), fiecare urmând să arbitreze din scaun câte o partidă (dacă va fi necesar).

Astăzi şi mâine îşi continuă disputa pentru celălalt loc în finală Dinamo Bucureşti şi Remat Zalău, scorul general fiind 1-1. Partidele 3 şi 4 sunt programate la Zalău, de la ora 18.00.