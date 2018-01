Meci inedit de baschet, cu scop caritabil

CS Phoenix Constanța, echipa de baschet feminin care evoluează în Liga 1, a răspuns pozitiv inițiativei consilierilor locali Teodor Patrichi și Secil Cantaragiu, în vederea organizării unui meci demonstrativ cu scop caritabil. Adversara fetelor antrenate de Predrag Stanojcic și Dan Constantinescu în această partidă inedită va fi MK All Stars, echipă formată din militari de la baza aerienă NATO Forces Mihail Kogălniceanu!

Evenimentul, programat joi de la ora 18.00 în Sala Sporturilor din Constanța (în direct online la Dotto Sport, televiziunea sportului constănțean), va avea și doi invitați-surpriză: Mister Saxobeat și acrobații din trupa Lords of Gravity. Spectatorii care vor lua loc în tribunele Sălii Sporturilor pentru a viziona acest meci pot aduce aduce jucării, hăinuțe și cărți, care vor fi dăruite ulterior copiilor din zonele defavorizate ale județului Constanța, au anunțat organizatorii.

„Sunt multe cazuri nefericite în Constanța iar noi, prin acest gen de campanii, căutăm să le aducem în atenția publicului pentru a putea să le acordăm un ajutor, măcar simbolic, în prag de Sărbători. Noi am desfășurat astfel de acțiuni și în anii trecuți și este impresionant să vezi bucuria unui copil cu o situaţie nefericită, pentru care nu are nicio vină, atunci când primește un dar, o hăinuță sau dulciuri, pe care altcineva le-ar putea considera fără valoare. Baschetul este un sport de echipă, iar acest sentiment de echipă dorim să îl promovăm și în afara terenului. Mulțumesc domnului Inspector General Petrică Miu, pentru susținerea și implicarea în acest eveniment, și domnilor consilieri locali Teodor Patrichi și Secil Cantaragiu, pentru inițiativă. De asemenea, sponsorilor One Star Security și partenerilor VIVO Constanța, ISJ Constanța, Facultatea de Educatie Fizică și Sport Constanța, DJST Constanța, Ekara Cleaning. Crăciunul este pentru toți!”, a declarat Cristian Mănăstireanu, președintele CS Phoenix Constanța.

FETELE DE LA PHOENIX STAU ÎN ULTIMA ETAPĂ

Echipa de baschet feminin a Clubului Sportiv Phoenix Constanța stă în runda a 10-a din Liga 1, ultima din sezonul regulat, care era programată oficial la data de 22 decembrie 2017.

Rezultate din etapa a 9-a: CS Baschet Teleorman II Alexandria - Phoenix Constanța 49-87; Sepsi Sic II Sfîntu Gheorghe - CSM Târgoviște 50-86. Rapid București a stat.

Rezultate din etapa a 10-a: CSM Târgoviște - Rapid București 78-70 (meci jucat în devans); Sepsi Sic II Sfîntu Gheorghe - CS Baschet Teleorman II Alexandria (22 decembrie). CS Phoenix Constanța stă.

În clasament, primul loc este ocupat de CSM Târgoviște și CS Phoenix Constanța, cu câte 15 puncte fiecare, din 8 jocuri, urmate de Rapid București 12p/8j, CS Baschet Teleorman II Alexandria 8p/7j și Sepsi Sic II Sfîntu Gheorghe 6p/7j.

Citește și:

Succes fără dubii pentru Phoenix Constanța, în ultimul joc din 2017

Phoenix Constanța s-a impus lejer la Alexandria

Victorie pentru Phoenix Constanța, în meciul cu CSM Târgoviște