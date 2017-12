Meciuri tari pentru FC Farul în Austria

Aflată în Austria, la Kaprun, în primul stagiu de pregătire, formaţia de pe litoral are programate amicale cu formaţii puternice, spre deosebire de sezonul trecut, cînd “rechinii” au dat piept doar cu echipe de liga a doua sau a treia. După ce au întîlnit pe Tavria Simferopol, din prima ligă ucraineană, pe care au învins-o cu 2-0, şi pe Rubin Kazan, liderul primei ligi ruse, în faţa căreia au cedat, 0-2, constănţenii vor participa, începînd de duminică, la un puternic turneu de verificare. Astfel, elevii lui Ion Marin vor lua parte la un “patrulater”, alături de Saturn Moscova (Rusia), Austria Viena (Austria) şi Dnepr (Ucraina). Prima partida este programată duminică, de la ora 18.00, împotriva celor de la Saturn, echipă aflată pe locul 9 în prima ligă din Rusia. La acest joc, “Săpăligă” speră să-l poată folosi şi pe brazilianul Gerlem, menajat în ultimele zile din cauza unor probleme muscul

Todoran s-a înţeles cu Unirea Urziceni

După ce a evoluat timp de patru sezoane la FC Farul, Dinu Todoran a anunţat că a ajuns la o înţelegere cu Unirea Urziceni, urmînd să semneze, la începutul săptămînii viitoare, un contract cu gruparea ialomiţeană. “Mă pregătesc deja cu această echipă. Nu am semnat contractul încă pentru că preşedintele clubului este plecat. Important este că Farul şi Unirea Urziceni au semnat actele de transfer, astfel că doar semnătura mea mai lipseşte de pe contract. Înseamnă foarte mult pentru mine că am ajus la o echipă ce vrea cu adevărat performanţă. Toată lumea îşi doreşte aici performanţă, am găsit un lot competitiv, valoros pe toate posturile şi un antrenor la fel de valoros. Pentru sezonul următor îmi doresc să fiu sănătos, să pot ajuta echipa în obiectivele pe care şi le stabileşte, să nu-i dezamăgesc pe cei care au crezut în mine şi au făcut tot posibilul pentru a mă transfera. Sper ca prin evoluţiile mele să ajut cît mai mult echipa” a spus Todoran, care le-a transmis un mesaj suporterilor constănţeni: “Îmi pare rău mai ales de suporterii constănţeni, sper să mă înţeleagă că nu mai puteam rămîne la Constanţa. Farul nu cred că va retrograda niciodată pentru că are jucători foarte buni, nu stă în Todoran aşa cum nu a stat nici în alţi jucători în trecut, precum Liviu Mihai sau Cristocea. Farul nu va retrograda, dar nici în cupele europene nu va juca în viitorul apropiat”. Vineri, portarul Răzvan Stanca a semnat un contract pe trei ani cu Pandurii Tg. Jiu, care l-a achiziţionat de la Farul, club cu care se ajunsese la un acord în urmă cu două săptămîni.