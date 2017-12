Medaliata Olimpiadei Internaţionale de Astronomie, Miruna Oprescu, este o elevă de 10 pe linie

Antonia Miruna Oprescu, elevă în clasa a VIII-a la Liceul Teoretic “Ovidius”, a reuşit o performanţă la Olimpiada Internaţională de Astronomie din Bombay – India, unde s-a clasat pe locul al doilea, aducînd în ţară medalia de argint. La cei 14 ani ai ei, Miruna a fost cea mai mică concurentă la această manifestare, la care au participat concurenţi din 44 de state, printre care şi cele cu tradiţie în domeniu, respectiv Rusia, India, China, Italia. Miruna Oprescu a îndrăgit matematica, apoi fizica şi chimia, şi şi-a găsit hobbyul în astronomie. Olimpiada din India s-a desfăşurat în perioada 8-19 noiembrie, iar ieri, Miruna a ajuns la şcoală, unde a fost întîmpinată cu urale şi flori de colegii de clasă. Eleva Oprescu a obţinut locul I la olimpiadele de fizică şi matematică judeţene, iar începînd din clasa a VI-a, a devenit olimpică naţională la fizică. La Bombay, a fost prima oară cînd a participat la o olimpiadă internaţională pentru o disciplină care nu se predă în şcolile din România. “Am văzut cît de bine sînt pregătiţi ceilalţi, am văzut care este nivelul şi care sînt cerinţele. Am avut trei probe, prima teoretică, unde a trebuit să rezolvăm cinci probleme cu noţiuni de matematică şi fizică. Cea de-a doua a fost observaţională şi s-a desfăşurat la cel mai mare radiotelescop din lume, în localitatea Pune. Am mai parcurs şi o probă practică, unde am întocmit grafice pe teme date. Este singura olimpiadă unde se susţin trei probe”, a declarat Miruna Oprescu. Avînd în vedere că s-a clasat pe locul II, constănţeanca are locul asigurat pentru olimpiada de anul viitor, care se va organiza în Crimeea. Ea este îngrijorată de faptul că are de susţinut şi examenele naţionale în vederea admiterii la liceu. Atît profesorul de fizică care s-a ocupat de pregătirea ei, Cristinel Manga, cît şi directorul Liceului Teoretic “Ovidius”, Anghel Cristina, au spus că vor face tot posibilul ca acest copil să fie motivat pentru a rămîne în cadrul instituţiei în care s-a format. “Astronomia îmi place foarte mult pentru că îmbină toate materiile care îmi plac - fizica, matematica şi chimia. Cînd mă uit la bolta cerească nu văd doar stele, ci caut lucruri care nu se văd. Cel mai mult îmi place constelaţia Orion, pentru că este cea mai interesantă şi are cele mai luminoase stele. În această constelaţie sînt corpuri cereşti cu proprietăţi speciale, colorate în mod spectaculos şi, în plus, în acest punct al universului întîlnim şi găuri negre. Şi ca legendă Orion este interesant, şi putem vedea şi noi, de aici, din emisfera nordică, Calea Regelui, care este formată din alte constelaţii cunoscute, ca Regele, Regina, alături de întreaga curte regală”, a spus Miruna. Ea se gîndeşte să studieze la o Universitate de Astronomie din Statele Unite ale Americii, pentru că în România, acest copil, care are note numai de 10, nici măcar un singur 9, nu are la dispoziţie nicio unitate de învăţămînt superior care să-i satisfacă ambiţiile. Miruna este ambiţioasă şi îşi doreşte să cerceteze cosmosul şi să-i descifreze misterele. Tatăl fetei, Liviu Oprescu, a povestit că în momentul în care a aflat că Miruna s-a clasat pe locul II, a rămas fără cuvinte. El a mai spus că pasiunea pentru astronomie a Mirunei a început în urmă cu cîţiva ani, cînd, de Crăciun, copilul a primit cadou o carte de astronomie. “A citit şi o parte din literatura SF din bibliotecă şi, cînd era micuţă, îi era teamă de... extratereştri”, a mai spus Liviu Oprescu. Familia a făcut eforturi şi i-a cumpărat Mirunei, singurul copil, un telescop, însă nicidecum unul performant. În prezent, instituţia în care învaţă eleva face demersuri pentru a achiziţiona un telescop performant, însă pe piaţa românească nu există instrumente optice de calitate, care să-i ajute pe elevi să… atingă stelele.