Medaliile acordate în primele trei zile la JO de iarnă

Sâmbătă, 10 februarie
- Biathlon, 7.5 km sprint feminin: 1. Laura Dahlmeier (Germania); 2. Marte Olsbu (Norvegia); 3. Veronika Vitkova (Cehia).
- Patinaj viteză, 3.000 m feminin: 1. Carlijn Achtereekte (Olanda); 2. Ireen Wust (Olanda); 3. Antoinette De Jong (Olanda).
- Short Track, 1.500 m masculin: 1. Hyojun Lim (Korea); 2. Skinjie Knegt (Olanda); 3. Semen Elistratov (OAR).
- Schi fond, Skiathlon 7,5 km + 7,5 km feminin: 1. Charlotte Kalla (Suedia); 2. Marit Bjoergen (Norvegia); 3. Krista Parmakoski (Finlanda).
- Sărituri cu schiurile, trambulină normală (110 m), individual masculin: 1. Andreas Wellinger (Germania); 2. Johann Andre Forfang (Norvegia); 3. Robert Johansson (Norvegia).
Duminică, 11 februarie
- Biathlon, 10 km sprint masculin: 1. Arnd Peiffer (Germania); 2. Michal Krcmar (Cehia); 3. Dominik Windisch (Italia).
- Schi fond, Skiathlon 15 km + 15 km masculin: 1. Simen Hegstad Krueger (Norvegia); 2. Martin Johnsrud Sundby (Norvegia); 3. Hans Christer Holund (Norvegia).
- Schi acrobatic, movile feminin: 1. Perrine Laffont (Franța); 2. Justine Dufour-Lapointe (Canada); 3. Yulia Galysheva (Kazahstan).
- Luge, individual masculin: 1. David Gleirscher (Austria); 2. Chris Mazdzer (SUA); 3. Johannes Ludwig (Germania).
- Snowboard, slopestyle masculin: 1. Redmond Gerard (SUA); 2. Max Parrot (Canada); 3. Mark McMorris (Canada).
- Patinaj viteză, 5.000 m masculin: 1. Sven Kramer (Olanda); 2. Ted-Jan Bloemen (Canada); 3. Sverre Lunde Pedersen (Norvegia).
Luni, 12 februarie
- Biathlon, 12.5km urmărire masculin: 1. Martin Fourcade (Franța); 2. Sebastian Samuelsson (Suedia); 3. Benedikt Doll (Germania).
- Biathlon, 10 km urmărire feminin: 1. Laura Dahlmeier (Germania); 2. Anastasiya Kuzmina (Slovacia); 3. Anais Bescond (Franța).
- Patinaj artistic, echipe: 1. Canada; 2. Atleții Olimpici din Rusia; 3. SUA.
- Snowboard, slopestyle feminin: 1. Jamie Anderson (SUA); 2. Laurie Blouin (Canada); 3. Enni Rukajarvi (Finlanda).