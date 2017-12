Medeea şi Marius „şi-au făcut loc“ printre preferinţele tinerilor

Ce pot să-şi spună în ajunul Crăciunului, în cuşeta unui tren, un bărbat proaspăt... încornorat, taciturn şi încărcat de bagaje şi o tipă sexy, volubilă şi totodată, misterioasă, care călătoreşte singură?! Au aflat şi au fost martori la tensiunile şi schimburile vulcanice de replici dintre Manuel şi Camilla constănţenii care au îndrăznit, la început de săptămână, să-şi facă... loc în sala de spectacole a Casei de Cultură a Sindicatelor. Ei nu au avut ce să regrete, dar nici ce să le reproşeze Medeei Marinescu şi lui Marius Manole, protagonişti ai piesei franţuzeşti, „Fă-mi loc!”, de Anthony Michineau. Cei doi tineri actori, colegi de generaţie, sub îndrumarea regizorală a maestrului Radu Beligan, şi-au susţinut, luni seară, cu un şarm inimaginabil, partiturile actoriceşti. Totul s-a petrecut spre marea încântare a publicului, din rândurile căruia s-au remarcat cuplurile de tineri care, în timp ce urmăreau comedia romantică, s-au felicitat pentru alegerea făcută. Asta după ce, la început, s-au întrebat cu scepticism: „Cât de bună poate să fie o piesă cu două personaje?!”.

CEL MAI FRUMOS CADOU DE CRĂCIUN Spectacolul cu parfum de sărbătoare, aromă de biscuiţi şi miros de aşternuturi curate - „meteahnă” a fostei lui Manuel, de a călători cu tot arsenalul casnic - a indus publicului o stare de mister. Pe parcursul a aproximativ o oră şi jumătate, cei doi colegi de vagon şi-au descoperit şi tatonat slăbiciunile, şi-au lăudat atuurile... fizice, şi-au destăinuit secretele şi şi-au făcut cel mai frumos cadou de Crăciun din viaţă. Ei s-au descoperit ca protagonişti ai unei nesperate poveşti de dragoste, al cărei prim act se joacă într-un tren. Pentru că, aşa cum spune personajul interpretat de Medeea Marinescu, „uneori, ghinionul unuia poate fi norocul altcuiva”.

„A FOST O ONOARE SĂ LUCREZ CU MAESTRUL BELIGAN ŞI CU MEDEEA” „Maestrul Radu Beligan ne-a spus că are un text pentru mine şi Medeea. Textul a fost tradus special pentru noi de Mona Radu. A fost o onoare pentru mine să lucrez cu maestrul Beligan, a fost o onoare să joc şi alături de Medeea Marinescu. Ne-am mai întâlnit şi în „Burghezul gentilom”, de Moliere, de la Teatrul Naţional (n. r. spectacol în regia lui Petrică Ionescu), dar am avut alţi parteneri pe scenă”, a spus, în culise, la finalul spectacolului, actorul Marius Manole. „Spectacolul „Fă-mi loc” este o comedie de bun-gust. Am încercat să nu facem o şuşă. Am vrut să demonstrăm că se poate face o comedie şi de bună calitate”, a mai spus Manole.

Încântat de primirea de la Constanţa, actorul a postat ieri, pe pagina de Facebook, o imagine cu publicul din sala Casei de Cultură a Sindicatelor, însoţită de textul: „Aseară, la Constanţa, la „Fă-mi loc”, sala a fost plină”.

Pentru că seara a fost un succes, la aplauze Marius Manole i-a îndemnat pe constănţeni să-şi rezerve loc şi pentru întâlnirea din 2 iulie, când este programat spectacolul „Masculin/Feminin”, de Lia Bugnar. „Să ştiţi că fotografia este photoshopată”, a conchis Manole, referindu-se la imaginea de pe afişul spectacolului, în care apare înfăţişat la bustul gol.