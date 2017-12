Medgidia, în sărbătoare

10:54:57 / 01 Septembrie 2014

Aniversare

2sept este aniversarea Mrdgidiei. 158 de ani de când Abdul Mecid a înființat orașul nostru ! Înainte se chema Carasu(apa neagră in turca). Medgidia a pornit ca un loc d refugiu ptr tatarii crimeeni. S-a dezvoltat pana la 60.000 de locuitori ,pe vremea canalului. In 2008 avea 50.000 locuitori ,azi are 36.000. A înflorit ca un ghiul(trandafir in Turcești) si acum se stinge copleșit de miasmele gunoaielor neridicate. Mergem înapoi spre Carasu,si întelesul sau turcesc ?