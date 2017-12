Medicamente generice românești, apreciate pe piața din SUA

Producătorul de medicamente generice din România Antibiotice SA a livrat în luna iunie șase containere cu produse injectabile antiinfecțioase pentru piața Statelor Unite ale Americii (SUA), în aceste condiții valoarea exporturilor pe piața americană dublându-se în primul semestru al acestui an față de aceeași perioadă din 2015, până la un nivel de 3,4 milioane dolari, potrivit unui comunicat al companiei publicat pe site-ul Bursei de Valori București (BVB).

"Luna iunie a acestui an s-a încheiat cu o livrare record de produse injectabile pentru piața Statelor Unite ale Americii. Astfel, de pe porțile companiei Antibiotice au plecat către portul Constanța șase containere cu produse injectabile antiinfecțioase, cu eticheta 'Made by Antibiotice for USA'. La pacienții americani de peste ocean vor ajunge Nafcilina de 1 gram și 2 grame și Ampicilina de 500 mg, 1 g și 2 g, toate produsele fiind utilizate în spitale pentru tratarea infecțiilor", se arată în comunicat.

Pe lângă aceste produse, în anul 2015, s-a finalizat procedura de autorizare pe piața SUA a unui nou produs marca Antibiotice — 2 doze, Ampicilina cu sulbactam 1,5 g și 3 g, pulbere pentru soluție injectabilă/perfuzabilă, ceea ce creează oportunități de creștere a exportului pe această piață strategică pentru compania Antibiotice.