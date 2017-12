Medicamentele gratuite şi compensate, chinul lunar al bolnavilor

Chiar dacă ieri a fost 1 Martie, bolnavii nu s-au putut bucura de această zi a primăverii şi au alergat la farmacii ca să îşi procure medicamentele gratuite şi compensate. Este prima zi a lunii şi se tem că dacă nu îşi iau acum medicamentele ar putea fi nevoiţi apoi să meargă din farmacie în farmacie ca să îşi ia tratamentul care îi ţine în viaţă. Reprezentanţii Casei Judeţene de Asigurări de Sănătate promit că banii alocaţi luna aceasta vor fi de ajuns şi bolnavii nu se vor confrunta cu o criză a medicamentelor. “În luna februarie am alocat 77 de miliarde lei. Am ajuns la concluzia că această sumă este mare şi că trebuie să controlăm farmaciştii pentru a vedea cum gestionează banii. Cred că şi în cazul în care alocăm 100 de miliarde de lei vechi lunar tot nu vor fi de ajuns. Am decis ca pentru luna martie să începem cu 60 de miliarde şi apoi să suplimentăm, dacă este nevoie”, a declarat preşedintele Casei Judeţene de Asigurări de Sănătate, dr.Liviu Mocanu. Totuşi, bolnavii nu au încredere în promisiuni şi se aşează la cozi la farmacii, indiferent dacă afară este frig sau caniculă.