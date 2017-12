Medicamentul Aerius era să-l omoare!?

O echipă de medici ai Clinicii de Pediatrie a Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă (SCJU) Constanţa a reuşit să salveze viaţa unui copil de nici 11 ani (Andrei Balaci), din Mangalia, el fiind diagnosticat cu o afecţiune extrem de gravă, respectiv purpura trombocitară idiopatică, o afecţiune caracterizată prin apariţia pe piele a unor pete roşii. “Avem unul – două cazuri pe lună cu asemenea afecţiune, însă este vorba despre forma uşoară, nicidecum de forma extrem de gravă cu care a ajuns băiatul la spital”, a declarat dr. Apostol, unul dintre medicii care a avut grijă de copil. Ea a povestit că cel mic a ajuns la spital într-o stare gravă, cu un număr redus de trombocite, respectiv 7.000 (normalul fiind între 150.000 – 400.000 trombocite/mm cub) şi cu hemoglobina de 4 mg/dl (normal fiind între 10 şi 14 mg/dl). Trombocitopenia reprezintă scăderea anormală a numărului de trombocite (celula sangvină cu rol important în coagularea sângelui) din sânge. “Este cea mai frecventă trombocitopenie diagnosticată la vârsta copilăriei”, a mai spus dr. Apostol. Debutul în cazul băiatului a fost unul brusc, după cum povesteşte mama sa, cu hemoragie digestivă. “A făcut febră, a avut durere în gât şi i-au apărut nişte erupţii pe piele. A vărsat şi sânge”, povesteşte mama. Imediat s-a dus la medicul de familie pentru a-l consulta şi pentru administrarea unui tratament. Mama sa a mai spus că nu s-a gândit nicio clipă că fiul ei ar putea să fie în pericol. S-a speriat atunci când a văzut că rezultatele analizelor medicale nu sunt deloc în limite normale. “Erau la pământ, aşa că am mers de urgenţă la spital, de unde am aflat că nu este deloc uşor ce are şi că necesită spitalizare”, a mai povestit mama.

ABUZ DE MEDICAMENTE ? Conducerea SCJU a depus eforturi mari pentru ca cel mic să fie salvat. Pentru că Centrul Regional de Transfuzii Sanguine din Constanţa nu avea, la momentul respectiv, masa trombocitară necesară, s-a cerut ajutorul colegilor de la alte centre de transfuzii din ţară. “Am găsit masa trombocitară necesară la Centrul din Ploieşti, astfel că am trimis imediat maşina acolo”, a explicat medicul director. Directorul medical al SCJU, dr. Liliana Tuţă, nu exclude varianta ca totul să se fi declanşat de la administrarea îndelungată (2 – 3 ani) a tratamentului cu Aerius, un medicament administrat pentru o formă de bronşită astmatiformă, deşi în mod normal el trebuie administrat doar 10 - 14 zile pe lună. “Este posibil să fi apărut din această cauză, deci să fie vorba despre un abuz de medicamente pe o perioadă lungă de timp”, spune directorul. În prezent, Andrei este bine, el mai necesitând doar câteva zile de internare. Purpura trombocitară idiopatică este o urgenţă în patologia hemoragică la copil, internarea fiind obligatorie, în regim de urgenţă.