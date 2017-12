Medicii se aşteaptă la creşterea numărului de insolaţii

Temperaturile ridicate din ultima perioadă şi-au spus cuvîntul, făcînd victime printre turiştii veniţi să petreacă cîteva zile la malul mării. Expunerea îndelungată la soare, fără respectarea orelor indicate pentru plajă, lipsa unei alimentaţii corespunzătoare şi a consumului de lichide sînt doar cîteva dintre motivele pentru care turiştii îşi încheie sejururile pe un pat de spital. Este şi cazul unui bucureştean, care a ajuns la Spitalul Judeţean Constanţa, după ce a făcut insolaţie. Marius Nicolae Spiru a venit în staţiunea Mamaia împreună cu prietenii, în urmă cu o săptămînă. Sîmbătă, după ce şi-a petrecut întreaga zi pe malul mării, el se îndrepta spre camera de hotel, cînd i s-a făcut rău şi s-a prăbuşit pe trepte. "Eram cu prietenii mei, ne întorceam de la plajă, cînd am simţit că ameţesc. Prietenii mi-au povestit că mi-am pierdut cunoştinţa şi am căzut pe scări. Nu ţin minte ce s-a întîmplat mai tîrziu, m-am trezit la spital. E adevărat că am exagerat, căci de cînd am venit la mare, în fiecare zi am stat la soare de dimineaţă pînă seara", a spus Marius Nicolae Spiru. În urma căzăturii, bărbatul s-a lovit la cap, el rămănînd internat pe Secţia Neurochirurgie. Potrivit dr. Aurora Broască, director adjunct al Serviciului de Ambulanţă Constanţa, de la începutul acestui sezon estival, 15 persoane au cerut ajutorul medicilor de pe ambulanţă, după ce s-au expus la razele solare fără a se proteja. "Ne-am confruntat cu puţine cazuri de insolaţii, ceea ce înseamnă că oamenii au fost mai conştienţi. Oricum, sezonul abia începe, tinerii au fost în examene şi de acum înainte vor începe să meargă la plajă, drept pentru care, în perioada următoare, ne aşteptăm să crească numărul insolaţiilor, dar şi a arsurilor solare", a declarat dr. Aurora Broască. Medicii recomandă turiştilor să evite expunerea la soare între orele 11.00 şi 16.00, să-şi acopere capul, să folosească umbrele, să îmbrace haine din bumbac, de culoare deschisă şi de preferinţă cu mîneci lungi, dar şi să consume 2-3 litri de apă zilnic.