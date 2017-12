Meditaţiile, eliminate prin programul After School?

Ministrul Educaţiei apreciază că dezvoltarea sistemului “After school” în care profesorii să fie cooptaţi de bunăvoie şi remuneraţi suplimentar ar putea duce la desfiinţarea meditaţiilor, şi nu o lege care să interzică pregătirea în particular cu anumite cadre didactice. „Cred că nu am fost bine înţeleasă de către anumite medii. Nu am vorbit despre o lege care să interzică meditaţiile, ci despre un sistem nou în care să îi putem coopta pe profesori. Şi mă refer la sistemul “Şcoala după şcoală”, unde profesorii, contra cost, i-ar putea pregăti pe copii”, a declarat ministrul Educaţiei, Ecaterina Andronescu. Demnitarul s-a arătat contrariat mai ales de modul în care anumiţi profesori îi obligă pe elevii din clasele unde predau să facă meditaţii. “Acest lucru mi se pare strigător la cer. Dacă un anumit părinte vrea el să îşi pregătescă copilul cu un anumit profesor şi îl caută în acest sens, este una. Este o practică ce poate fi regăsită şi în alte sisteme de educaţie europene. Dar acest lucru se întîmplă cu copiii care vor să se pregătescă cu profesorii de vîrf din anumite domenii pentru formarea într-un anumit domeniu. Dar ca să îl obligi pe elev să facă meditaţii cu tine în loc să îţi concentrezi energiile pentru a preda cît mai bine la clasă, mi se pare dezonorant”, a mai spus demnitarul. Andronescu a spus că mulţi primari i-au promis susţinere în proiectul “After school” şi că rămîne să fie identificate modalitatea de plată şi spaţiile unde ar putea fi organizate spaţiile pentru noul sistem. Ministrul Educaţiei, Ecaterina Andronescu, a anunţat, la începutul lunii martie, că intenţionează să înlocuiască, din toamnă, programul “Cornul şi laptele” cu un program nou, “After-school”, care presupune o masă caldă şi lecţii sub supravegherea profesorilor şi care va fi implementat întîi la şcolile care au spaţiu. “Intenţionăm să-i ţinem mai mult pe elevi în şcoală în programul After-school. Acum facem o evaluare şi încercăm să vedem în şcolile care au spaţiu cum putem să transformăm proiectul Cornul şi laptele în programul After-school. Să fie contribuţia Guvernului partea aceasta care vine din proiectul Cornul şi laptele şi părinţii să aibă o contribuţie mai mică, în aşa fel încît copiii să primească o masă caldă la prînz”, declara, în 3 martie, Ecaterina Andronescu, la Comisia pentru învăţămînt a Camerei Deputaţilor.