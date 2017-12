Mediul de afaceri al României se îmbunătăţeşte, eficienţa politică este principala slăbiciune

România va urca în următorii patru ani trei locuri, pe poziţia 48, în funcţie de calitatea mediului de afaceri într-un top al Economist Intelligence Unit (EIU) şi Columbia Program of International Investment care analizează situaţia a 82 de state, principala slăbiciune fiind eficienţa politică. Punctajul României va urca în intervalul 2007-2011 la 6,77 puncte, faţă de 5,89 puncte în perioada 2002-2006, se arată într-un raport al celor două instituţii. \"Îmbunătăţirea mediului de afaceri este reflectat în creşterea cu trei locuri în clasamentul EIU în 2007-2011 faţă de 2002-2006. Această îmbunătăţire a fost generată, în cea mai mare parte, de pregătirile pentru aderarea la UE\", se spune în raport. Cel mai slab punctaj obţinut de România a fost cel pentru eficienţa politică (indicator care analizează modul în care sînt îndeplinite obiectivele asumate), de 4,5 puncte, în uşoară creştere faţă de intervalul 2002-2006.

Mediul politic în ansamblu a obţinut un punctaj scăzut, de 5,5 puncte, comparativ cu 5,2 puncte în perioada anterioară. Cel mai ridicat scor, de 8,2 puncte, a fost alocat măsurilor de control al comerţului extern. Analizînd mediul economic din România, analiştii amintesc de introducerea cotei unice de 16%, dar sînt de părere că Guvernul se confruntă cu presiuni legate fie de majorarea nivelului acestui impozit sau a TVA. \"Autorităţile au rezistat pînă acum, însă o creştere importantă a impozitelor ar putea deveni inevitabilă\", se arată în raport. România se va situa, în intervalul menţionat, în urma mai multor state central şi est-europene, precum Cehia (locul 26), Slovenia (32), Polonia (34), Ungaria (35) şi Bulgaria (44). Primul loc va fi ocupat de Danemarca, punctajul obţinut de acest stat fiind de 8,76 puncte. Studiul a fost realizat de Economist Intelligence Unit - divizia de informaţii de afaceri a grupului Economist, care deţine şi publicaţia The Economist - şi Columbia Program of International Investment, specializată în studii legate de impactul investiţiilor străine directe asupra politicilor publice. “Columbia Program on International Investment“ a fost lansat în ianuarie 2006 de către Columbia Law School şi The Earth Institute at Columbia University.