Metodă nouă de stors bani din... morminte

00:37:51 / 20 Aprilie 2016

Pentru NICU

Sau cum sunt omorati, la propriu, bolnavii de la Terapie intensiva, doar ca sa faca vanzari Casa Albastra.... Cum esti sunat de cei de la Casa Albastra inainte de a ajunge decedatul la Morga (deci si cu complicitatea celor de pe sectie, care au partea lor de comision)... Cum esti pus sa semnezi ca nu doresti autopsia, inca inainte de a ajunge decedatul la Morga, de stai si te intrebi daca nu te pun intai sa spui ca nu doresti autopsia, ca sa isi ia masuri de precautie ca nu se va cerceta cauza decesului, si apoi ajuta cineva de pe sectie (sau de la Casa Albastra, pt ca umbla pe la Terapie Intensiva ca la ei acasa si plimba dosarele medicale dintr-o parte in alta...) ca bolnavul sa sfarseasca...Astfel are de lucru celebra Casa Albastra! Daca este cineeva interesat, poate cerceta in amanunt...Se pot urmari si zilele in care camerele de la Casa Albasttra sunt goale (nu au decedati scrisi pe usa) si, surprinzator, in ziua urmatoare apar niste decese neasteptate atat de medici cat si de rudele celor internati, si se are bani de incasat Casa Albastra!!! Iar cea care face toate jocurile din spital este una Dana, care lucreaza la Casa Albastra, dar cred ca lucreaza, in acelasi timp si la Morga, sau le face treburile pe acolo!!! O jigodie!!! Un rebut!!!!Si are si copii!!! Nu se gandeste ca cineva i-ar putea "oferi" acelasi tratament si copilului ei, intr-o situatie similara?