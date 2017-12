Metodă pentru identificarea precoce a virusului HIV

Problemele ridicate de virusul imunodeficienţei umane (HIV) sînt în mare parte legate de detecţia lentă a acestuia. Perioada de incubare a virusului este în medie de trei pînă la şase luni sau poate şi mai mult, perioadă în care corpul nostru produce anticorpii specifici, care apoi pot fi detectaţi prin metodele clasice. Astfel, un individ diagnosticat seronegativ în urma testului poate fi, de fapt, în „window period” - perioada de incubare şi testul să iasă negativ. Prof. dr. Tamar Jehuda-Cohen cercetează fenomenul detectării HIV de peste 14 ani, încercînd să închidă perioada de incubaţie. Rezultatul cercetărilor sale a apărut în urmă cu o jumătate de an. Astfel, specialistul a pus bazele unei noi metode care ar scurta identificarea virusului din sînge la 3-5 zile de la contaminare. Această descoperire va avea un mare impact, avînd în vedere că ar fi posibil: curăţarea unităţilor de sînge infectate din băncile de sînge, furnizarea datelor epidemiologice complete pentru Guvern şi Sistemul de Sănătate Publică, realizarea unui sistem fiabil de feed-back în timp real pentru diferitele programe de prevenţie, inclusiv programe naţionale de vaccinare şi încetinirea şi reducerea răspîndirii epidemiei. Metoda este eficientă atît împotriva HIV, cît şi împotriva hepatitei virale C. Sistemul a fost prezentat şi la Bucureşti, în a doua jumătate a lunii ianuarie, în cadrul simpozionului susţinut de profesorul Tamar Jehuda Cohen cu tema „Closing the window period”.