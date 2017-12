Aflat în cădere liberă în sondaje, Traian Băsescu a revenit la tendinţele de omniscienţă. “Cel mai iubit fiu al poporului”, doctor docent în “eu le ştiu pe toate”, Băsescu a încercat, marţi seară, să decredibilizeze sondajele care îl prezintă în derapaj. Şeful statului a dat vina, într-o doară, pe eroziunea imaginii sale în al cincilea an de cînd şi-a instalat cortul la Cotroceni. \"Am observat că-i mare bătaie pe sondaje... Mi se pare normală eroziunea, sînt în al cincilea an de mandat. Îi rog pe toţi sondorii, toate casele de sondaj să mă pună la zero, ca să nu mai fie discuţii. Sînt atacat de toate categoriile de politicieni, de la politicieni importanţi, la politicieni neimportanţi în România, mă abţin de la reacţii, pentru că s-ar crea o lipsă de autoritate îngrozitoare. Mi-am propus să rezist\", a declarat Băsescu. Mai mult, şeful statului se codeşte ca o fată mare cînd vine vorba de posibila sa candidatură la funcţia supremă din stat: „În modul cel mai sincer, vă spun că nu am luat o decizie. Pentru mine obiectivul major acum este evitarea unui derapaj major\". Ca de obicei, în emisiunea la care a participat, preşedintele-jucător şi-a asumat rolul de şef de stat - premier - ministru de finanţe - ministru al justiţiei (...) portar la Cotroceni, emiţînd judecăţi de valoare şi dînd indicaţii preţioase mai micului său coleg de la Palatul Victoria. El a explicat care sînt obiectivele Guvernului (?!), ce se întîmplă cu ordonanţe emise de Executiv şi a revenit asupra discuţiei legate de sporurile salariale obţinute de magistraţi în justiţie. „Obiectivul Guvernului este să ţină salariile îngheţate, să nu le scadă”, a spus preşedintele, subliniind că este \"o mare eroare\" orice majorare de salariu, pentru că o astfel de măsură nu va face decît să genereze inflaţie \"extraordinar de mare\" şi \"de aici derapajul economic este gata\". Referindu-se la o posibilă criză socială generată de criza economică, Traian Băsescu a spus că, dacă se va ajunge la un şomaj de 10%, vor fi \"mari probleme sociale\". Acuzat de faptul că a promulgat Legea priivind schimbarea conducerilor deconcentratelor, Băsescu a încercat să se disculpe, aruncînd mîţa moartă în curtea partidelor politice: „Mi-am făcut datoria, responsabilitatea OUG privind deconcentratele revine partidelor”. Pe acelaşi Băsescu nu l-a încurcat nimic pînă acum să refuze promulgarea unor acte normative şi amintim aici mult dezbătutele numiri ale miniştrilor. O ultimă indicaţie dată de preşedinte guvernanţilor se referă la asumarea răspunderii Executivului pe Legea salarizării unice. În altă ordine de idei, Băsescu spune că a sesizat CCR în legătură cu justiţia fiindcă Parlamentul şi Guvernul nu au făcut-o. Băsescu a arătat că instanţele au început să extindă acordarea de sporuri prin procese cu statul şi la alte categorii decît cea a magistraţilor.