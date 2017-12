„Mi-aş dori un duet cu Alejandro Sanz”

Trupa „Provincialii” pregăteşte, în această perioadă, lansarea unui nou material discografic, dar se află şi în competiţia pentru reprezentarea României la Eurovision. Membrii formaţiei s-au înscris la acest concurs cu piesa „Seven Days and Seven Nights”, pe care o interpretează în duet cu Paula Seling. Într-un interviu acordat cotidianului „Telegraf”, solistul trupei „Provincialii”, Ionuţ Ungureanu, a vorbit despre proiectele din acest an ale formaţiei, dar şi despre posibilităţile unei cariere muzicale internaţionale.

Reporter: Care sînt proiectele formaţiei „Provincialii” pentru 2008?

Ionuţ Ungureanu: Pregătim lansarea noului album, care va avea loc, cel mai probabil, în luna martie. Sînt 11 piese noi, dar pe acest material discografic este inclusă şi piesa „Time”, cu care am participat, anul trecut, la Eurovision, melodia „Aproape de cer”, cu care am concurat la Festivalul de la Mamaia, în 2006, dar va fi inclus şi cîntecul cu care ne-am înscris în acest an, la Eurovision. Este vorba de piesa „Seven Days and Seven Nights”, un duet cu Paula Seling, care a fost creată special pentru această competiţie. Mergem la Eurovision cu speranţa de a cîştiga.

Rep.: Care sînt sacrificiile pe care le face un artist pentru cariera sa?

I.U.: În primul rînd, nu mai ai timp pentru familie, prieteni şi cei dragi. Sînt foarte multe proiecte în care te angrenezi, dar satisfacţiile îţi dau impulsul necesar pentru a ajunge mai departe. Aplauzele publicului fac ca totul să fie mai uşor.

Rep.: Ce părere aveţi despre muzica din ziua de astăzi din România?

I.U.: Unele trupe îmi plac, altele deloc şi la fel este şi în cazul pieselor care sînt, acum, „la modă”. Stilul meu este retro, clasic şi asta se vede în muzica pe care eu o fac şi o interpretez, precum şi în stilul meu vestimentar sau în educaţie. Fiecare este liber să se exprime aşa cum simte, iar publicul este cel care alege.

Rep.: Cu ce artist român aţi alege să faceţi un duet?

I.U.: Sîntem deschişi oricărei colaborări. Mi-aş dori un duet cu un artist străin. Preferatul meu este Alejandro Sanz, care susţine nişte concerte extraordinare, în prezenţa a mii de oameni. De asemenea, îmi doresc să ajung la un concert susţinut de Stevie Wonder.

Rep.: Vă doriţi şi o carieră internaţională?

I.U.: Da. Dacă vom reprezenta România la Eurovision, va fi o rampă de lansare pentru noi în cariera internaţională. Acolo te adresezi altui public, dar este mai greu, pentru că noi sîntem o trupă pop-rock şi acum „pe val” sînt formaţiile dance.

Rep.: Doriţi să le transmiteţi un mesaj cititorilor cotidianului „Telegraf”?

I.U.: Le doresc să aibă un început de an la fel de bun ca al nostru, membrii formaţiei „Provincialii” şi multă sănătate, pentru că restul vine de la sine.