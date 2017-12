Michael Jackson, apreciat... postum

Avea doar 12 ani când tatăl lui a murit, dar Prince Jackson are numai cuvinte de laudă la adresa regelui muzicii pop, Michael Jackson: ”Vrem să păstrăm legenda tatălui meu vie. A fost cel mai bun tată pe care şi l-ar fi dorit cineva. Ne-a crescut corect şi nimic nu ne-ar putea face să uităm de el. Era mereu îngrijorat de umanitate. A făcut multe acte caritabile. În cântecele lui, mesajul lui era simplu: dragostea. Vom continua să răspândim mesajul lui”, a declarat adolescentul de 17 ani. Spre deosebire de tatăl lui, Prince vrea să fie regizor, însă dorește să petreacă ceva timp şi în faţa camerelor de luat vederi.

Spre sfârşitul vieţii sale, Michael Jackson încerca din răsputeri să evite falimentul. La cinci ani după moartea sa, pe 25 iunie 2009, averea starului continuă să crească, graţie unor afaceri prospere. ”Michael Jackson aduce mai mulţi bani acum ca niciodată”, a declarat Zack Greenburg, autorul cărţii ”Michael Jackson Inc.”, publicată recent în SUA şi care vorbeşte despre imperiul Jackson din domeniul afacerilor. Regele neîncoronat al muzicii pop încerca să evite falimentul în perioada care i-a precedat moartea, în urmă cu cinci ani, în timp ce starul american efectua repetiţii intense pentru un nou turneu mondial ce urma să îi aducă încasări spectaculoase. De atunci, fondul care îi administrează averea, Michael Jackson Estate, în numele moştenitorilor săi, mama şi cei trei copii, a încasat peste 700 de milioane de dolari.

Familia Jackson a trecut prin numeroase încercări dificile. Mai întâi, moartea cântăreţului, care a fost înmormântat în cimitirul Forest Lawn, în apropiere de Los Angeles. Apoi a urmat o serie de procese declanşate de acea moarte neaşteptată. Cel mai mediatizat a fost cel al medicului Conrad Murray, care îl trata pe artist împotriva insomniei şi i-a administrat puternicul anestezic care i-a fost fatal starului american. Conrad Murray a recunoscut, în cele din urmă, că este vinovat de omucidere involuntară şi a fost condamnat la patru ani de închisoare. A fost eliberat în octombrie 2013, după ce a petrecut aproape doi ani în închisoare. Apoi, a avut loc procesul civil intentat de mama cântăreţului, Katherine Jackson, contra AEG Live, organizatorul ultimului turneu al starului. Katherine Jackson i-a acuzat pe reprezentanţii acestei companii de faptul că au angajat un medic incompetent, însă a pierdut procesul.

Executorii testamentului cântăreţului, John Branca şi John McClain, au început să lucreze pentru bunăstarea familiei Jackson, la scurt timp după moartea artistului. Aceştia trebuiau să obţină venituri foarte repede, pentru a achita uriaşele datorii contractate de megastar în ultimii cinci ani de viaţă. În perioada de vârf a carierei sale, Michael Jackson, despre care Zack Greenburg spune că ”a schimbat pentru totdeauna felul în care gloria poate fi capitalizată”, obţinea venituri de circa 100 de milioane de dolari pe an, prin intermediul unor albume precum ”Thriller”, lansat în anul 1982, al cărui succes, însă, nu a mai fost egalat ulterior. Megastarul a cumpărat apoi catalogul muzical al trupei The Beatles, cu 47,5 milioane de dolari, în anul 1985, iar această investiţie are o valoare estimată, în prezent, la un miliard de dolari. Însă acuzaţiile de pedofilie aduse starului la mijlocul anilor 2000 au lăsat urme adânci. Michael Jackson, care a locuit într-o vreme în Bahrain, a fost pe punctul de a-şi vinde mult-iubita lui fermă, Neverland.

În ultimii ani de viaţă, cântăreţul cheltuia enorm şi se împrumuta pentru a-şi plăti datoriile, care ajunseseră la 500 de milioane de dolari. Acela a fost momentul în care a decis să susţină din nou un turneu mondial, în 2009. După moartea lui, una dintre primele iniţiative ale executorilor testamentari a constat în lansarea filmului ”This is It”, un lungmetraj ce prezenta imagini de la ultimele repetiţii ale cântăreţului şi care a generat încasări de peste 200 de milioane de dolari pe plan mondial. Apoi, grupul Sony şi avocaţii familiei Jackson au semnat un contract de 200 de milioane de dolari, ce prevede lansarea a şapte albume în zece ani. Acorduri au fost semnate şi cu compania Cirque du Soleil, pentru un spectacol-turneu, intitulat „Michael Jackson the Immortal World Tour“, şi un spectacol permanent la Las Vegas, intitulat „Michael Jackson One“, la cazinoul Mandalay Bay.

Luna trecută, starul american a ajuns din nou, prin intermediul unei holograme, pe scena de la Billboard Music Awards. Holograma a prezentat silueta artistului, cântând şi dansând pe ritmurile piesei sale ”A Slave to the Rhythm”, înregistrată în 1991 şi inclusă în albumul postum ”Xcape”, lansat în luna mai. Primul album postum al megastarului, ”Michael”, a fost lansat în 2010. Pentru Zack Greenburg, cifrele sunt echivoce: ”S-au obţinut peste 700 de milioane de dolari în cinci ani. În acest interval de timp, niciun artist în viaţă nu a putut măcar să se apropie de aceste cifre”.

Michael Jackson a murit la vârsta de 50 de ani, pe 25 iunie 2009, în urma unei intoxicaţii grave cu propofol, un anestezic puternic, utilizat în spitale, pe care starul îl folosea la domiciliu ca somnifer, cu complicitatea medicului Conrad Murray, în perioada în care artistul american se afla la Los Angeles şi efectua repetiţii intense pentru ultimul său turneu din carieră, intitulat This Is It Tour, care ar fi trebuit să debuteze în iulie 2009, la sala O2 Arena din Londra.