Michelle Obama, premiată la gala Kids\' Choice Awards 2010

Prima doamnă a SUA a fost recompensată de tinerii telespectatori nord-americani cu premiul Big Help, în cadrul galei Kids\' Choice Awards 2010, care a avut loc sâmbătă seară, la Los Angeles. Aceste distincţii sunt oferite în fiecare an, de postul de televiziune Nickelodeon, în urma voturilor exprimate de tinerii telespectatori nord-americani. În timpul galei, organizatorii pulverizează o substanţă verde, lipicioasă, deasupra spectatorilor şi artiştilor de la Hollywood prezenţi la ceremonie, printre care s-au aflat, în acest an, Will Smith şi Tyra Banks. În 2010, postul Nickelodeon a premiat şi emisiunile serioase, precum cele care tratează problema obezităţii infantile, recunoscând meritele programului educativ “Let\'s Move”, iniţiat de Michelle Obama, ce are ca scop principal reducerea numărului de copii supraponderali în SUA. Prin acest program TV, micuţii sunt stimulaţi să facă mai des exerciţii fizice. Michelle Obama, ţinând trofeul Nickelodeon în ambele mâini, s-a adresat spectatorilor prin intermediul unei transmisiuni prin satelit, încurajându-i pe copii să facă sport, să mănânce sănătos şi să fie preocupaţi de propria lor educaţie.

În cadrul aceste gale, Justin Bieber, cântăreţul în vârstă de 16 ani considerat un adevărat idol pentru tinerii americani, a interpretat piesa “Baby”, iar Rihanna a susţinut un microrecital.