Micii producători de energie, sprijiniți... poate

Micii producători de energie regenerabilă vor avea în curând posibilitatea să livreze electricitate în reţea şi să compenseze factura emisă de furnizorul lor, la zece ani de la apariţia unei legi care le promitea asta persoanelor fizice. „Legea 220/2008, aprobată acum zece ani, prevedea aprobarea unor scheme de sprijin pentru producătorii casnici de energie regenerabilă. Principala barieră în calea sa a fost legislaţia fiscală. Încă din 2009 - 2010 am început discuţiile cu Ministerul Finanţelor Publice, ca să găsim soluţii, dar am eşuat. Între timp, legislaţia a fost modificată, iar OUG 24/2017, care modifică Legea 220, a venit cu obligaţii pentru MFP privind modificarea legislaţiei în favoarea micilor producători. Nici asta nu s-a întâmplat. Totuși, la începutul lui 2018, am inițiat discuții mai intense cu MFP și am găsit soluții relativ repede“, a declarat vicepreședintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Energie (ANRE), Zoltan Nagy-Bege. Astfel, micii producătorii nu vor mai fi nevoiți să se autorizeze. O problemă ar fi impozitarea, iar Finanțele nu s-au decis încă dacă și cât se va plăti. Un al treilea subiect fierbint este regim de TVA. „Există o decizie a Curţii Europene de Justiţie, care obligă toţi producătorii casnici de energie electrică din Europa să ţină evidenţa producţiei. Din păcate, acest termen (de a ţine evidenţa), în interpretarea Finanţelor, a fost egal cu obligaţia de a emite factură. Până la 300.000 lei, orice comerciant este exceptat de la plata TVA, iar un mic producător de energie nu va ajunge niciodată la 300.000 lei, dar, cu toate acestea, în înţelegerea Ministerului Finanţelor, el trebuie să emită factură“, a conchis Nagy-Bege.