Mihai Popescu s-a despărțit de HCM

După 12 ani petrecuți la HCM Constanța, timp în care a câștigat 9 titluri de campion național, 6 Cupe ale României și 4 Supercupe ale României, a jucat în Final Four-ul Cupei EHF, a ajuns în optimile Ligii Campionilor, a fost semifinalist în Cupa Cupelor și a devenit titular între buturile naționalei României, Mihai Popescu s-a despărțit de gruparea de pe litoral cu lacrimi în ochi. Portarul în vârstă de 30 de ani a jucat joi ultimul său meci pentru echipa constănțeană, urmând ca din sezonul următor să evolueze pentru francezii de la Saint Raphael. La finalul întâlnirii cu Dunărea Călărași, Mihai Popescu a fost purtat pe brațe de coechipierii săi, iar căpitanul Laurențiu Toma i-a mulțumit, în aplauzele publicului, pentru tot ce a realizat la Constanța. „A fost un moment foarte impresionant și nu m-am putut abține să nu vărs niște lacrimi. Pentru mine, cel mai frumos moment trăit la Constanța sunt toți cei 12 ani. O să încep o nouă viață și sper din tot sufletul ca ceea ce am făcut în România să reușesc și în Franța, să vă fac mândri de mine și să am aceleași performanțe, poate chiar mai mari. Cu naționala, îmi doresc să ne calificăm mai departe”, a spus Mihai Popescu. „Îi mulțumesc din suflet lui Mihai Popescu pentru toți anii petrecuți împreună, la HCM. Mi-aș dori, din postura de conducător de club, să mai am asemenea jucători, cu personalitatea și caracterul său. Din păcate, meciul cu Dunărea a fost ultimul pentru el în cadrul echipei noastre. Nu pot decât să-i urez multă sănătate și mult succes la noua sa echipă. Este unul dintre jucătorii emblematici și sper ca această despărțire să nu fie un capăt de drum și, după experiența franceză, să vină din nou la Constanța”, a declarat directorul executiv al HCM Nurhan Ali.

O ALTĂ TITULATURĂ PENTRU HCM

Din păcate, meciul de joi ar putea fi ultimul și pentru HCM sub această titulatură, clubul fiind în pragul desființării din cauza problemelor financiare. Clasată pe locul 6 în Liga Națională în acest sezon, echipa va renaște cel mai probabil sub o altă denumire. „Este un sezon de care nu ne putem declara mulțumiți. Sunt factori care au dus la acest rezultat. Oamenii care au fost alături de noi ani de zile nu au mai putut sau nu au mai vrut să fie alături de noi, iar acest lucru s-a resimțit acut în activitatea clubului. Fără bani nu se poate face performanță și, dacă la început am putut să obținem rezultate bune cu un buget mai mic, după primele două titluri de campioană a fost imposibil să-i mai ținem pe jucători fără un buget serios, de care, din fericire, am beneficiat. Din păcate, în ultimii doi ani nu am mai avut înțelegere, iar problemele pe care Consiliul Județean Constanța le-a avut cu Curtea de Conturi au făcut ca noi să fim victime colaterale în acest război. Le mulțumesc băieților, chiar dacă unii sunt supărați că nu și-au primit salariile la timp, dar mi-a fost peste puteri. Am bătut la toate ușile, unii mi-au promis, dar apoi s-au ascuns. Am tot sperat, dar nu se poate continua sub titulatura HCM , chiar dacă am adus glorie sportului constănțean și am fost echipa-fanion a handbalului masculin românesc în ultimii 10 ani”, a explicat Nurhan Ali.