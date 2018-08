Mii de evacuaţi în 120 de autobuze! Se întâmplă în Siria

Peste 100 de autobuze se îndreptau miercuri către două oraşe din nord-vestul Siriei pentru a evacua mii de persoane în baza unui acord încheiat între guvernul sirian şi o grupare ce are legături cu Al-Qaida, au anunţat Observatorul Sirian pentru Drepturile Omului (OSDO) şi o sursă guvernamentală, relatează agenţia dpa. Potrivit unei surse apropiate guvernului, 120 de autobuze au trecut prin punctul de control Al-Abs, situat în sudul provinciei Alepp, îndreptându-se către oraşele Al-Foua şi Kfarya. În baza unui acord mediat marţi de Rusia, principalul aliat al preşedintelui sirian Bashar Al-Assad, şi de Turcia, care susţine opoziţia siriană, Al-Foua şi Kfarya vor fi complet evacuate după trei ani de asediu întreprins de rebeli. În Al-Foua şi Kfarya trăiesc circa 7.000 de persoane, în majoritate şiiţi şi combatanţi proguvernamentali. Localităţile au ajuns sub asediul rebelilor în 2015. Potrivit directorului OSDO, Rami Abdel Rahman, persoanele evacuate vor fi transportate într-o primă etapă în zone sub control guvernamental în Alepp. Conform unor surse, circa 1.500 de deţinuţi din rândurile opoziţiei vor fi eliberaţi din închisorile guvernamentale în baza acordului.