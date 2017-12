Mila Kunis, salvată de pompieri

Actriţa americană Mila Kunis a avut nevoie de ajutorul pompierilor, după ce a rămas blocată în lift, circa 45 de minute, în weekend-ul trecut, într-o clădire din New York. Actriţa a rămas blocată în lift cu o prietenă şi alţi zece necunoscuţi. Pompierii au fost chemaţi la faţa locului după ce tehnicienii nu a putut repune în mişcare liftul. Martorii au povestit că actriţa de 29 de ani şi-a păstrat calmul tot timpul. De altfel, toate persoanele blocate în liftul cu pricina au dat dovadă de sânge rece, deşi temperatura a crescut destul de mult, în lipsa ventilaţiei artificiale şi senzaţia de sufocare se instala. Mila Kunis se află la New York, unde filmează ”The Angriest Man in Brooklyn”, alături de Robin Williams.