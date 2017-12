Militar constănţean, ucis în Afganistan

Doi militari români din cadrul Grupului Naval de Forţe pentru Operaţii Speciale din Constanţa şi-au pierdut viaţa duminică, în Afganistan, în jurul orei 23.00 (ora României), după ce un dispozitiv improvizat a explodat în timp ce soldaţii se aflau într-o misiune de patrulare. Deflagraţia a avut loc în jurul orei 22.00 (ora României), în estul Afganistanului. Reprezentanţii Ministerului Apărării Naţionale (MApN) au arătat, într-un comunicat de presă remis, ieri, că maistrul militar clasa a III-a Vasile Claudiu Popa, de 28 de ani, din judeţul Alba, şi plutonierul Adrian Postelnicu, de 34 de ani, din Constanţa, „au fost transportaţi la spital cu un elicopter Medevac şi în jurul orei 23.00 au decedat. În urma exploziei, cinci militari au decedat“. „Aceste mijloace explozive improvizate reprezintă principala ameninţare pentru toţi militarii coaliţiei care operează în Afganistan. Realitatea demonstrează că este foarte greu să detectezi, mai cu seamă în mişcare, astfel de dispozitive“, a declarat Corneliu Dobriţoiu, fost ministru al Apărării. Maistrul militar clasa a III-a Vasile Claudiu Popa era căsătorit, se afla la a doua misiune în Afganistan şi era angajat al MApN din 2006. Era decorat cu Emblema de Onoare a Statului Major General, Medalia NATO V şi cu Emblema de Onoare a Forţelor Navale. Plutonierul Adrian Postelnicu, în vârstă de 34 de ani, se afla la prima misiune în Afganistan şi era angajat al MApN din 2009. Era decorat cu Emblema de Onoare a Forţelor Navale.

„ERA UN OM EXTRAORDINAR” Vestea morţii plutonierului Adrian Postelnicu a venit ca un şoc pentru toţi cei care îl cunoşteau. „Era un om extraordinar, un tânăr respectuos şi la locul lui. Când am văzut la televizor ce s-a întâmplat acolo, am rămas fără cuvinte. Nu mi-a venit să cred. Îmi imaginez ce este acum în sufletul rudelor”, a declarat Ion Racoviţă, unul dintre vecinii militarului. „A murit un tânăr deosebit şi îmi pare nespus de rău. Am sperat că este vorba despre o greşeală, dar apoi am văzut o lumânare aprinsă la uşa apartamentului în care locuia şi mi-am dat seama că este adevărat. E o tragedie”, a spus o vecină.

MĂSURI PENTRU REPATRIERE Ministrul Apărării, Mircea Duşa, a declarat ieri că MApN este pregătit să trimită un avion militar în Afganistan pentru a readuce în ţară trupurile celor doi militari români. Ministrul a explicat că pentru a trimite acest avion este nevoie de obţinerea unor aprobări (de survolare şi aterizare), cel mai probabil trupurile celor doi militari români urmând a fi aduse în ţară până mâine. „În această dimineaţă (n.r. - ieri) am procedat la anunţarea familiilor şi urmează, pe măsură ce documentele cerute de lege sunt finalizate de către consulatul nostru de acolo, să trimitem un avion pentru a-i aduce în ţară. Zilele următoare ne vom preocupa de cele prevăzute de lege. Dacă nu există un zbor dinspre Afganistan spre Europa, voi trimite un avion militar. Imediat ce procedurile - aprobarea de survol şi aterizarea pe un aeroport - vor fi gata, vom trimite un Spartan. Până miercuri sper ca avionul cu cei doi militari români să ajungă în ţară“, a spus ministrul.

ORDINE DE AVANSARE Conform unui comunicat al MApN, ministrul Mircea Duşa a semnat ordinele de avansare în grad post-mortem a celor doi militari şi a înaintat preşedintelui României propunerea de decorare a celor doi ofiţeri post-mortem cu Ordinul Naţional „Steaua României“ în grad de Cavaler, pentru militari, cu însemn de război. Ieri, la ora 14.00, în toate unităţile militare din ţară şi în cele dislocate în afara teritoriului naţional, au fost organizate ceremonii militare şi religioase de comemorare pentru cei doi eroi. Conducerea ministerului îşi exprimă profundul regret pentru pierderea celor doi militari şi este alături de familiile greu încercate. Premierul Victor Ponta a transmis, ieri, un mesaj de condoleanţe familiilor celor doi militari români ucişi în Afganistan. „Am primit cu mare tristeţe vestea că doi militari români şi-au pierdut viaţa în Afganistan, în timpul unei misiuni de patrulare. Îmi exprim întreaga compasiune şi solidaritate faţă de familiile militarilor şi le adresez acestora sincere condoleanţe“, spune Victor Ponta.

„CURAJ ADMIRABIL” Însărcinatul cu afaceri al Ambasadei SUA la Bucureşti, Duane Butcher, transmite condoleanţe în numele său şi al Statelor Unite familiilor militarilor români care au murit duminică în Afganistan. „Am aflat cu profundă tristeţe despre moartea maistrului militar clasa a III-a Vasile Claudiu Popa şi a plutonierului Adrian Postelnicu, care au căzut la datorie azi-noapte (n.r. - duminică), în timpul unei misiuni în Afganistan, ca urmare a deflagraţiei unui dispozitiv exploziv improvizat. Atât personal, cât şi în numele Statelor Unite ale Americii, vreau să transmit condoleanţe familiilor şi prietenilor, precum şi camarazilor lor de arme“, se arată în mesajul lui Duane Butcher, potrivit unui comunicat al Ambasadei SUA la Bucureşti. El subliniază că sacrificiul militarilor români a fost făcut pentru o cauză nobilă - lupta împotriva extremismului din Afganistan şi asigurarea unui viitor mai bun pentru toţi cetăţenii acelui stat. „Curajul dovedit de soldaţii români care participă la misiunile desfăşurate de NATO în Afganistan este admirabil, iar Statele Unite ale Americii sunt mândre că România este unul dintre cei mai apropiaţi aliaţi“, mai afirmă Duane Butcher.