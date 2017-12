Mini-retur fără presiune la FC Farul

Debutul excelent din mini-returul Ligii a II-a la fotbal a readus speranțele în tabăra echipei-fanion din fotbalul constănțean, FC Farul, în perspectiva calificării în play-off-ul Seriei 1. Chiar dacă sunt dezavantajați de program, pentru că vor juca un singur meci pe teren propriu și trei în deplasare, plus cele două partide câștigate la „masa verde”, cu Săgeata Năvodari și Unirea Slobozia, constănțenii au demonstrat că au forța să recupereze cele cinci puncte care-i despart de locul 6, primul care le asigură prezența în play-off. Iar antrenorul principal Marian Dinu are drept principală țintă construirea unei echipe care din vară să se lupte pentru promovarea în prima ligă. „Nici nu cred că este bine să fixăm drept obiectiv calificarea în play-off și să punem o presiune în plus pe jucători. Avem mulți tineri în lot, nu sunt încă o echipă omogenă și mai este nevoie de timp pentru a închega relațiile de joc. Vrem să luăm meci cu meci și, de aceea, pentru noi este extrem de important să câștigăm sâmbătă, când jucăm pe teren propriu cu FCM Dorohoi. Este un meci greu, pe care putem să ni-l facem ușor dacă vom interpreta pe teren ceea ce repetăm la antrenamente. Din păcate, avem trei jucători suspendați, Ochia, Cîrstoiu și Jianu”, a spus antrenorul grupării de pe litoral.

Evoluția foarte bună de sâmbătă, de la Berceni, unde constănțenii s-au impus cu 3-1, în etapa a 17-a, a adus mult optimism în sânul „alb-albaștrilor”. „Diferența față de meciurile amicale a fost enormă, dar știam că intrarea jucătorilor cu experiență, Pătrașcu, Cioinac și Grigoraș, își va pune amprenta și împreună cu Enciu, Ciobanu, Băjan și cei mai tineri putem juca altceva, chiar dacă suntem un pic în urmă cu pregătirea”, a explicat Marian Dinu, care a lăudat și debutul perfect al atacantului Marius Jianu, autorul celor trei goluri: „A fost servit foarte bine și s-a aflat la locul potrivit. Este un jucător de mare caracter, care pune osul la treabă, și mă miră faptul că nu a jucat până acum la un nivel mai înalt, în prima ligă”.