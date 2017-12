Inculpat într-un dosar penal sub acuzaţia de abuz în serviciu contra intereselor persoanei, executorul judecătoresc Adrian Romanescu a primit din nou dreptul de a profesa, după ce, ieri, ministrul Justiţiei a revocat ordinul de suspendare a sa din funcţia deţinută anterior. Monica Macovei a dispus anularea ordinului 1675/C/2006, întrucît de la punerea sub acuzare a executorului constănţean şi pînă în prezent, nicio instanţă nu a pronunţat încă vreo sentinţă de condamnare definitivă şi irevocabilă. Ministrul a ridicat suspendarea, motivînd că nu există dovezi temeinice, potrivit cărora Romanescu nu ar avea dreptul să mai profeseze, chiar dacă pe 21 iulie 2006, tot ea a dispus suspendarea pe motiv că Romanescu este cercetat într-un dosar penal. Suspendarea din funcţie urma să fie menţinută pînă cînd instanţele competente vor decide dacă executorul se face sau nu vinovat de faptele penale imputate, dar după cum se vede, la mai puţin de jumătate de an de la emiterea ordinului, Macovei s-a răzgîndit, revenind în mod surprinzător asupra propriei decizii. Trebuie spus că imediat după suspendarea sa, Adrian Romanescu a atacat decizia MJ, considerînd că aceasta este nelegală. Executorul constănţean a reclamat la acea vreme că ordinul făcea referiri la articole vechi de lege care ulterior au fost modificate şi că documentul nu purta semnătura "ministresei". În încercarea sa de a anula ordinul, acesta a mai reclamat că potrivit legii, executorii nu pot fi suspendaţi din funcţie decît dacă sînt condamnaţi definitiv şi irevocabil. Instanţele constănţene pe rolul cărora s-au aflat contestaţiile lui Romanescu au respins pe rînd cererile acestuia şi părea că executorul va avea de aşteptat sfîrşitul procesului pentru a afla dacă mai are sau nu dreptul de a profesa. În mod curios, salvarea sa a venit tocmai din partea ministrului care decisese suspendarea şi care a revenit asupra deciziei, ignorînd faptul că instanţele de pe litoral respinseseră contestaţiile.

Acuzaţii grave

Executorul constănţean a fost trimis în judecată pe 22 mai 2004, fiind acuzat că nu şi-a adus la îndeplinire atribuţiile de serviciu, încălcînd astfel drepturile unor persoane juridice. Procesul s-a aflat iniţial pe rolul Judecătoriei Mangalia, după care a fost strămutat la o instanţă din Buzău. În rechizitoriul întocmit de procurorii constănţeni, lui Romanescu i s-a imputat faptul că nu a întocmit un proces-verbal de îndreptare a omisiunilor vădite şi că nu a înlăturat erorile materiale dintr-un proces-verbal de licitaţie despre care ştia că este nul. De asemenea, Adrian Romanescu a fost acuzat că a executat cu bună ştiinţă acte de executare în baza unui proces-verbal lovit de nulitate, prejudiciind astfel firma "Anca Irina"SA. În procesul aflat pe rolul instanţei din Buzău, executorul mai este judecat pentru că nu a respectat procedura de citare şi nici nu a emis somaţia conform legii. Dosarul de executare de care se ocupa în 2004 Adrian Romanescu privea un litigiu între societăţile "Anca Irina", pe de o parte şi "Corex Imperial" şi "Valmaria" SRL, de cealaltă parte, firme care se luptaseră în instanţă pentru dreptul de proprietate asupra a trei active şi anume hotelurile "Anca", "Irina" şi restaurantul "Gambrinus", toate amplasate în staţiunea Venus. Pe lista acuzelor aduse lui Romanescu se mai numără şi aceea că executorul nu a efectuat o expertiză pentru a stabili cu exactitate valoarea reală a activelor, continuînd executarea silită a imobilelor în baza unui proces-verbal nul.