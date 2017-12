Ministrul Apărării a „pilotat” un avion F-16

Ministrul Apărării Naţionale, Mircea Duşa, a pilotat, ieri, un avion F-16 într-un simulator instalat la expoziţia internaţională dedicată industriei aeronautice, apărării, securităţii naţionale şi securităţii private - Black Sea Defense and Aerospace (BSDA) 2014. „Spre deosebire de MiG-21 Lancer, la F-16 aceste manete sunt foarte sensibile şi conferă un confort tehnic deosebit pilotului în ceea ce priveşte manevrarea avionului“, a declarat Mircea Duşa. Ministrul Apărării a participat la deschiderea oficială a expoziţiei internaţionale BSDA 2014, care se desfăşoară în perioada 14-16 mai şi reuneşte peste 200 de firme din 15 ţări. „Numai comenzile de pe piaţa internă nu or să poată să asigure o activitate eficientă a întreprinderilor din industria de apărare. Organizăm aceste expoziţii, aceste târguri pentru a promova produsele industriei de apărare româneşti. Suntem la a cincea ediţie a expoziţiei şi se pare că de la an la an interesul este din ce în ce mai mare. Este un prilej de a prezenta realizările industriei militare româneşti“, a spus Duşa. În cadrul expoziţiei sunt prezentate echipamente militare terestre, navale, pentru aviaţie, aerospaţiale, pentru activităţi de transport şi suport logistic sau aflate în dotarea forţelor Sistemului Naţional de Apărare, Ordine Publică şi Siguranţă Naţională. MApN a prezentat ieri, în cadrul expoziţiei, pe Aeroportul Băneasa, avioanele MiG-21 LanceR, C-27 J Spartan, IAR 99 Şoim şi IAR-330 Puma SOCAT.