Ministrul Blaga crede că Hayssam ar fi putut ieşi din ţară cu o maşină a Corpului Diplomatic

Săptămîna aceasta continuă cu "celebrul" caz Omar Hayssam. Se verifică documente, certificate medicale, se fac scenarii, se refac trasee, se fac presupuneri, se aduc acuzaţii, se aruncă vina de la unul la altul. Practic, apar informaţii în fiecare minut şi, aşa cum s-a văzut, teroristul Hayssam, despre care nimeni pare să numai ştie nimic, a agitat apele atît pe eşichierul politic, cît şi pe scena serviciilor secrete. După audierea directorului demisionar al SRI Radu Timofte, preşedintele comisiei parlamentare de control al activităţii SRI, liberalul Radu Stroe a anunţat că va propune constituirea unei comisii de anchetă în cazul Omar Hayssam. El a precizat că, în urma audierii, este clar că există responsabilităţi "certe" în spatele altor instituţii, inclusiv Justiţie, Parchet, Poliţie şi DGIPI, însă a adăugat că este prematur să se spună dacă SRI are sau nu are o vinovăţie în acest caz. În schimb, ministrul Administraţiei şi Internelor, Vasile Blaga a susţinut că este puţin probabil ca Hayssam să se mai afle în ţară în acest moment. El a precizat că Direcţia Generală de Informaţii şi Protecţie Internă a MAI a informat încă din 5 mai că Hayssam ar putea părăsi ţara. Blaga a adăugat că instituţia pe care o conduce analizează şi varianta ca sirianul să fi părăsit ţara, fără ca Poliţia de frontieră să poată interveni. O altă pistă este şi aceea că Hayssam ar fi putut ieşi din ţară cu o maşină a Corpului Diplomatic. În acest sens, el a luat legătura cu poliţia din statele vecine României: "Am convingerea că Hayssam nu a ieşit din ţară printr-un concurs de împrejurări, ci ajutat. Instituţiile statutului trebuie să-şi facă datoria, să vedem cine l-a ajutat să iasă din ţară. Analizăm şi varianta ieşirii ilegale din ţară a lui Hayssam, fără ca Poliţia de Frontieră să fi putut interveni. Adică, de exemplu, printr-o maşină a Corpului Diplomatic”. El a susţinut că Poliţia analizează toate variantele posibile, însă cea a navei „Mahmoud 4” nu i se pare plauzibilă: „În bancuri nu prea cred, adică ciobănaşul Hayssam, între berbecuţi, s-a urcat el pe vapor. Şi acest caz îl avem în analiză, dar este numai o ipoteză de lucru”. Ministrul a adăugat că încă de joi seara a cerut Parchetului emiterea mandatelor internaţionale. Întrebat dacă Parchetul ar fi trebuit să ia măsuri pentru ca Hayssam că nu mai părăseasă România, Blaga a răspuns: „Sigur”.