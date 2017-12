Ministrul Educaţiei, acuzat de studenţi de fals intelectual şi uz de fals

Cererile studenţilor privind dublarea burselor şi acordarea tichetelor de masă nu au fost soluţionate de reprezentanţii Guvernului la întîlnirea de marţi cu reprezentanţii Ministerului Educaţiei şi Cercetării (MedC). O nouă discuţie a fost programată săptămîna viitoare, a declarat liderul Uniunii Naţionale a Studenţilor din România (UNSR), Florentin Gust. Studenţii au cerut Guvernului majorarea burselor pînă la valoarea salariului minim pe economie, menţinerea subvenţiei pentru cămine şi cantine la valoarea de 96 de lei, sumă negociată anul trecut în momentul semnării Acordului din noiembrie, precum şi alocarea unor bonuri de masă în valoare de 100 de lei pentru studenţii căminişti. În urma întîlnirii cu ministrul Educaţiei, Mihail Hărdău, studenţii nu au primit răspunsuri sau soluţii concrete, pentru că ministrul a motivat că "nu are datele necesare”. Întîlnirea a fost, practic, fără rezultat, pentru că a lipsit secretarul de stat pentru învăţămîntul superior, Dumitru Miron, motiv pentru care UNSR i-a cerut ministrului să îi solicite demisia sau să îl demită. Reprezentanţii studenţilor urmează să se întîlnească marţi, 27 septembrie, timp în care ministerul are termen să-şi "încheie calculele". "Nu ne-am înţeles decît asupra aspectului cu privire la menţinerea subvenţiei de cămin şi cantină, nu am obţinut tichetele de masă şi nici dublarea burselor, aici oferindu-ni-se doar şase procente de majorare", a susţinut Gust. UNSR îşi menţine poziţia de a începe anul universitar 2006-2007 prin proteste sau chiar grevă generală în cazul în care pînă în 25 septembrie 2006 revendicările studenţilor nu vor soluţionate de către Guvern. La întîlnirea de marţi de la sediul MEdC au participat cele trei federaţii care reprezintă studenţii - UNSR, Uniunea Studenţilor din România (USR) şi Alianţa Naţională a Organizaţiilor Studenţeşti (ANOS) - dar la final a rămas doar UNSR, deoarece cele trei nu s-au înţeles asupra revendicărilor, a precizat Gust.

Mai mult, USR a depus, ieri, plîngere penală împotriva ministrului Educaţiei, Mihail Hărdău, pe care îl acuză de fals intelectual (faptă incriminată şi sancţionată de art. 289 Cod penal) şi uz de fals (faptă incriminată şi sancţionată de art. 291 Cod penal), pentru "inegalităţile" din protocolul de colaborare semnat cu studenţii, la sfîrşitul lunii august. Plîngerea a fost depusă la Parchetul de pe lîngă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie. Totodată, USR i-a cerut preşedintelui Traian Băsescu să dispună suspendarea din funcţie a ministrului Hărdău. USR îşi motivează plîngerea spunînd că ministrul Hărdău, ca reprezentant al Ministerului Educaţiei şi Cercetării, a semnat în 31 august, un protocol de colaborare numit „DNA-ul studenţesc”, care are unele ilegalităţi. "Obiectul protocolului nu are un fundament legal, în sensul că nu există o structură mandatată legal să exercite atribuţii conform protocolului, iar protocolul a fost semnat cu o organizaţie numită UNSR care nu este constituită legal, neavînd personalitate juridică", menţionează reprezentanţii USR în comunicat. Organizaţia studenţească mai spune că s-au dat declaraţii publice în numele tuturor studenţilor din România, "lezînd astfel reprezentativitatea federaţiilor studenţeşti constituite legal la nivel naţional". Pînă la ora închiderii ediţiei ministrul Educaţiei şi Cercetării nu a putut fi contactat pentru a-şi exprima punctul de vedere referitor la plîngerea formulată împotriva sa de USR.