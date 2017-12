Ministrul Educaţiei dă miere preşcolarilor şi elevilor din clasele I-IV

Ministrul Educaţiei, Ecaterina Andronescu, susţine acordarea de miere de albine ca supliment nutritiv pentru preşcolarii şi elevii din clasele I-IV din învăţămîntul de stat şi confesional, precum şi continuarea programului “Laptele şi cornul”. Ea a afirmat, ieri, că „orice adaos alimentar, acordat mai ales pentru familiile care au probleme sociale, nu trebuie respins”. Ecaterina Andronescu a făcut aceste precizări după şedinţa Comisiei de învăţămînt a Camerei Deputaţilor, la care s-a discutat Ordonanţa de urgenţă care prevede că acordarea mierii de albine se face de la 1 ianuarie 2009 din bugetele locale, din sumele defalcate din unele venituri ale bugetului de stat, alocate cu această destinaţie. “Orice plus care vine spre şcoală nu este în plus”, a adăugat Andronescu, după ce deputaţii din comisie au amînat aprobarea Ordonanţei de urgenţă pînă cînd va veni de la Ministerul Finanţelor un răspuns dacă există bani pentru acest program. Andronescu a precizat că nu crede că va fi scos programul “Laptele şi cornul”, arătînd că, în prezent, se face o analiză pe această temă. “Atunci cînd am aplicat programul, am avut o creştere a frecvenţei şcolare şi o diminuare a abandonului şcolar. Deci cred că acest program Laptele şi cornul a produs efecte benefice asupra sistemului de învăţămînt, de care avem obligaţia să ţinem seama”, a arătat ministrul Educaţiei. Ea a precizat că nu s-a gîndit la înlocuirea programului “Laptele şi cornul”, ci la cuplarea programului “After-school” cu programul “Laptele şi cornul”, în şcolile unde se organizează acest program. La începutul lunii martie, Ecaterina Andronescu a anunţat, la Comisia pentru învăţămînt a Camerei Deputaţilor, că se face o evaluare pentru a se vedea cum poate fi transformat programul “Cornul şi laptele” în program “After-school”. “Intenţionăm să-i ţinem mai mult pe elevi în şcoală în programul After-school. Acum facem o evaluare şi încercăm să vedem în şcolile care au spaţiu cum putem să transformăm proiectul Cornul şi laptele în programul After-school. Să fie contribuţia Guvernului partea aceasta care vine din proiectul Cornul şi laptele şi părinţii să aibă o contribuţie mai mică, în aşa fel încît copiii să primească o masă caldă la prânz”, a spus atunci Andronescu. Programul ar putea fi implementat din toamnă.