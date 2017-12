Ministrul Justiției, decizie radicală în ceea ce privește Inspecția Judiciară

Trecerea Inspecției Judiciare din subordinea Consiliului Superior al Magistraturii în cea a Ministerului Justiției, propusă de ministrul Justiției, Tudorel Toader, a stârnit numeroase polemici. Pentru a mai calma din spirite, Toader a anunțat duminică, 8 octombrie, o variantă în cazul Inspecției Judiciare. El a afirmat că se iau în calcul două variante: fie să treacă la Ministerul Justiției, fie să devină instituție autonomă, asta pentru că scandalurile din ultima perioadă au arătat că subordonarea inspectorilor trebuie modificată. Acest lucru se va întâmpla cel mai probabil în săptămâna 9 - 15 octombrie. Ministrul Justiţiei a afirmat că, în zilele următoare, proiectul de modificare a legilor Justiţiei va fi definitivat. În ce priveşte memoriul prin care magistraţii cer retragerea proiectului, Toader a spus că „nu face decât să susţină avizul negativ al CSM“. Poziția lui Toader este mult mai rigidă decât cele enunțate de-a lungul săptămânii trecute, mai ales după o întâlnire cu ambasadorul Germaniei la București. În discuția cu Cord Meier-Klodt, la care a luat parte și un consilier pe teme juridice al Ambasadei, Matthias Mau, Toader a promis că va cere avizul Comisiei de la Veneția pe modificările pe care vrea să le aducă legilor Justiției.

Totodată, Toader le-a răspuns și celor nemulţumiţi de proiectul de modificare a legilor Justiţiei. „Nu judecaţi proiectul de lege în faza în care se află astăzi, aşteptaţi forma finală, care va putea suferi modificări, precum am spus pe data de 23 august, când am enunţat posibile direcţii de modificare, când am vorbit despre posibilitatea de a consacra Inspecţia Judiciară ca o instituţie autonomă, nici sub umbrela MJ-ului, nici sub cea a CSM-ului, aşa cum este şi în alte ţări”, a declarat Toader.

LOVITURĂ PENTRU PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

Amintim că ministrul Justiţiei, Tudorel Toader, a prezentat, în luna august, proiectul de lege privind modificarea legilor Justiţiei. Ministrul a explicat că adoptarea pachetului de legi privind Justiţia nu se va realiza prin Ordonanţă de Urgenţă, ci va fi înaintat Executivului, iar apoi trimis Parlamentului spre apobare. Cele trei legi modificate prin acest proiect sunt legea privind statutul procurorilor şi judecătorilor, legea privind organizarea judiciară şi cea privind Consiliul Superior al Magistraturii (CSM). Propunerea-șoc din acest pachet de legi îl vizează pe președintele României. Concret, șeful statului nu va mai avea un rol în procedura de numire a șefilor DNA, DIICOT și a procurorului general al României. „Ministerul Justiției propune ca președintele ICCJ să fie numit de către președintele României, ca și în prezent, dar propunerea o va face Secția pentru judecători a CSM. Spre diferență, procurorul general, procurorul-șef al DNA și procurorul-șef al DIICOT vor fi numiți de Secția pentru procurori a CSM, la propunerea ministrului Justiției. În prezent, procurorii-șefi sunt numiți de președintele României, la propunerea ministrului Justiției și cu avizul CSM“, a declarat Toader.

CAPCANĂ PENTRU KOVESI?

În pachetul de legi privind Justiția, Tudorel Toader a anunțat că s-a decis prelungirea mandatelor șefilor DNA și DIICOT de la 3 ani, cât sunt valabile în prezent, la 4 ani. Modificarea va intra în vigoare, însă, începând cu viitoarele mandate. „Propunem ca, pe viitor, funcțiile de conducere să aibă un mandat de 4 ani. Sunt niște principii de rang constituțional care spun că mandatele în curs nu pot fi afectate prin modificarea legii. Înseamnă că, dacă modificările intră în vigoare la 1 ianuarie 2018, mandatele care sunt în curs nu sunt afectate, pentru că e împotriva regulilor constituționale“, a declarat ministrul Justiției. După acest anunț, mulți au spus că măsura o vizează direct pe șefa DNA, Laura Codruța Kovesi, care spera să i se prelungească automat mandatul la patru ani. În cazul în care proiectul lui Toader va fi aprobat, este puțin probabil ca actualul șef al DNA să mai fie în fruntea instituției.

CE CUPRINDE LEGEA RĂSPUNDERII MAGISTRAȚILOR

Ministrul Justiției, Tudorel Toader, a vorbit, miercuri, despre legea răspunderii magistraților. Acesta a anunțat că a propus „mai multe modificări de natură să reașeze poziția juridică pe care o au magistrații în raport cu legea și cetățenii”. Toader a afirmat că statul, prin Ministerul Finantelor, va fi obligat să se îndrepte împotriva magistraților cu acțiune în despăgubire. „După ce prejudiciul a fost acoperit de stat, acesta se îndreaptă cu acțiune în despăgubiri împotriva judecătorului/procurorului care a săvârșit eroarea judiciară cauzatoare de prejudiciu. Dacă proiectul va trece, statul se îndreaptă prin Ministerul Finanțelor, spre deosebire de acum, când spune că „statul se poate îndrepta“, era facultativă acțiunea în regres a statului față de magistrat“, a subliniat Toader.

O altă modificare importantă anunțată de Tudorel Toader vizează anchetarea magistraţilor acuzaţi de abuzuri sau infracţiuni. Este vorba de înființarea unei direcţii speciale, pe lângă DNA şi DIICOT.