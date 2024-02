Ministrul Mediului anunță bugete record pentru “Casa Verde Fotovoltaice” și “Rabla Plus”

Ministrul Mediului, Mircea Fechet, a susținut o conferință de presă în care a vorbit despre programele care se vor desfășura prin Administrația Fondului de Mediu.

Ministrul a anunțat încă două noi programe, “Rabla pentru sobe” și “Rabla pentru tractoare şi maşini agricole”.

Ministrul a precizat că programul “Casa Verde Fotovoltaice” va beneficia de un buget record, respectiv două miliarde de lei doar pentru persoane fizice, la care se adaugă alte 250 de milioane de lei pentru unitățile de cult și instituții publice din domeniul asistenței sociale.

Ministul Mediului a mai declarat că bugetul Rabla Plusva crește la un miliard de lei, de la 780 de milioane de lei cât a fost anul trecut.

“Un alt lucru pe care îl consider foarte important este legat de Programul Rabla Plus. Din nou, o să avem un buget-record pe acest program, respectiv un miliard de lei, față de 780 de milioane cât am avut anul trecut. E o creștere substanțială și spun acest lucru pentru că vom păstra tendința pe care am stabilit-o și în alți ani, respectiv aceea de a lua sume de bani de la Rabla Clasic, adică de la motoarele cu combustie internă și de a-i muta la Rabla Plus. Eu sper să avem, la sfârșitul anului viitor, niște cifre extraordinare, având în vedere acest buget pe care nu l-am mai avut niciodată“, a mai adăugat acesta.