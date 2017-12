Ministrul Muncii: Ne propunem să fiscalizăm aproape totul

Nu ne propunem să punem biruri pe români, dar ne propunem să fiscalizăm aproape totul, pentru că în economia neagră sunt în continuare foarte mulți bani, a declarat miercuri seara ministrul Muncii și Justiției Sociale, Lia Olguța Vasilescu, la Antena 3. "Nu ne propunem să punem biruri pe români, dar ne propunem să fiscalizăm aproape totul, pentru că în economia neagră sunt în continuare foarte mulți bani. Numai din TVA dacă scoatem din economia neagră 2% din cât nu se colectează acum TVA este vorba de 16 miliarde care înseamnă exact creșterile de salarii din 2017 și 2018", a spus Vasilescu.

Întrebată despre impozitul pe gospodărie și modul de aplicare, ministrul Muncii a precizat că nu este o ideea nouă, fiind dezbătută în campania electorală și inclusă în programul de guvernare. "Nu este o ideea nouă, este prevăzută în programul de guvernare. Am discutat despre acest lucru în campania electorală. Liviu Dragnea spunea că impozitul la salarii sub 2.000 de lei va deveni zero, iar peste 2.000 de lei va fi de 10%. Spunea același lucru despre pensii, ceea ce s-a întâmplat deja. În ceea ce privește deducerile, nu știu câți români sunt la curent că și acum se pot face deduceri pe Codul fiscal din 2015. De exemplu, orice salariat își poate reduce în cuantum de 400 de euro abonamente sau asigurări medicale. Dacă aveți un abonament la o clinică privată, puteți să îl deduceți sau asigurări de pensii sau de viață", a spus ministrul Muncii.

În opinia acesteia, românii ar putea afla de toate aceste drepturi dacă ar avea un consultant fiscal, pe modelul medicului de familie. "Tocmai pentru faptul că nu există un consultant fiscal, românii nu știu că beneficiază deja de aceste drepturi. Din punctul nostru de vedere considerăm că este foarte important ca pe modelul medicului de familie, care cred că a fost un lucru care și-a arătat beneficiile, putem să avem și un consultant fiscal care să ne ajute pe noi, românii, în perioada următoare, să putem să beneficiem de toate aceste drepturi ale noastre care ne sunt conferite prin lege", a spus Vasilescu.