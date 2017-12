Ministrul saudit al Energiei a demisionat după 21 de ani în funcție

Ministrul Energiei din Arabia Saudită, Ali al Naimi, cel care a schimbat, în 2014, politica OPEC şi a pus bazele unei schimbări radicale în piața energiei la nivel mondial, a demisionat. În vârstă de 80 de ani, având origini modeste, de beduin, al Naimi a condus ministerul vreme de 21 de ani, fiind la cârma celui mai mare producător de petrol la nivel mondial. ”În anii în care am fost ministru, am văzut petrolul urcând de la 2 dolari barilul la 147 de dolari barilul şi extrem de multă volatilitate. Am avut parte de perioade de boom și de crize”, a declarat ministrul saudit.

Plecarea lui al Naimi, care timp de decenii putea mişca piețele cu numai câteva cuvinte, este cel mai nou semn al modului în care prințul Mohanmed bin Salman vrea să se impună în schimbarea politicii de petrol a țării. Al Naimi va fi înlocuit de Khalid Al-Falih, un apropiat al regelui Salman și al prințului Mahommed. Al-Falih este preşedintele companiei petroliere de stat Saudi Arabian Oil. Deocamdată, este improbabil ca politica Arabiei Saudite să se schimbe radical odată cu această demisie, ci mai degrabă să se continue politica de apărare a cotei de piață.

