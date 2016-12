În numele profitului: Secrete murdare ale traficului cu petrol și legăturile SI cu Turcia

Un nou documentar realizat de Russia Today prezintă, în exclusivitate, declarații ale unor martori oculari, dar și documente lăsate în urmă de luptătorii rețelei teroriste Stat Islamic, după retragerea lor din teritorii siriene eliberate de forțele kurde, care dovedesc legăturile dintre SI și Turcia, dar și nivelul traficului cu petrol realizat de gruparea teroristă. Documentarul a fost filmat de echipa Russia Today la zece zile după ce orașul Shaddadi din Kurdistanul sirian a fost eliberat de sub dominația Statului Islamic. Zona din jurul orașului este cunoscută pentru imensele sale rezerve de petrol și activitatea intensă de extracție și prelucrare petrolieră, toate aflate sub controlul SI, timp de mai multe luni de zile, aducând profituri uriașe grupării teroriste. Echipa Russia Today sprijinită de luptătorii kurzi a identificat documente care au fost în posesia jihadiștilor SI și care dovedesc legătura directă dintre Turcia și teroriștii care acționează pe teritoriul Siriei. Documentele includ și o întreagă colecție de pașapoarte străine cu vize de intrare turcești, dar și ziare de propagandă încurajând jihadul împotriva Guvernului sirian, tipărite în Turcia. Dar, cel mai important, printre documentele SI intrate în posesia jurnaliștilor Russia Today se află și hârtii detaliate cu calculele profitului zilnic realizat de teroriști din traficul cu petrol. ”Este de la sine înțeles că SI nu căpăta arme din Turcia dacă nu trimitea în schimb petrol. Luptătorii SI plecau spre Turcia cu petrol și se întorceau cu arme și drumurile astea aveau loc regulat”, a declarat un tânăr angajat al unei rafinării recent eliberate de sub conducerea SI. Mai mulți martori oculari, angajați ai rafinăriilor eliberate din mâinile teroriștilor, dar și luptători SI capturați de kurzi susțin că Turcia era menționată ca destinație finală a transporturilor de petrol făcute de Stat Islamic. ”O grămadă de bani a trecut pe aici, pentru că SI extrăgea și trafica o grămadă de petrol. Pot afirma cu siguranță că SI făcea cam un milion de dolari pe săptămână din traficul cu petrolul extras din zonă. Comercianți din Alep sau Raqqa veneau aici cu camioane-cisternă cu capacitatea de 180 de barili, le umpleau cu petrol și le trimiteau spre Turcia, dar și spre alte state, unde le valorificau”, a declarat un localnic pentru Russia Today. Silav Serkeftin, comandant al Trupelor Kurde de Apărare, a declarat că poate afirma cu certitudine că Turcia susține activ gruparea teroristă Stat Islamic, după ce în lucrurile abandonate de teroriștii puși pe fugă de kurzi au fost găsite numeroase stații de emisie-recepție, dar și telefoane mobile cu numere din Turcia. Unul dintre luptătorii SI capturați de kurzi a declarat și el că gruparea vindea petrol Turciei. Alți prizonieri au recunoscut că trecerea frontierei din Siria în Turcia este extrem de facilă pentru membrii Statului Islamic. ”Este la fel de ușor cum ai traversa o stradă oarecare”, a declarat un membru SI din Arabia Saudită, Muhammed Ahmed Muhammed. ”Un bărbat mi-a spus că SI a șters granițele. Nu mai sunt granițe cu Turcia, dar nu am crezut asta până când nu am intrat în Turcia și am văzut asta cu ochii mei”, a mai adăugat Muhammed Ahmed Muhammed pentru RT.

În ciuda acestor mărturii, localnicii sirieni încă se declară optimiști în privința războiului cu gruparea teroristă Stat Islamic și cred că Siria o va scoate la capăt și totul se va termina cu bine.”Turcia a ales să susțină Statul Islamic ca să distrugă Siria, dar poporul sirian s-a ridicat la luptă și va învinge”, a declarat un localnic tânăr. Ankara a negat vehement, de fiecare dată, orice acuzație ce i s-a adus cu privire la colaborarea sa cu gruparea teroristă Stat Islamic și cu traficul de petrol. Echipa de jurnaliști de la Russia Today care a strâns dovezile colaborării Turciei cu SI și a realizat un documentar cu acestea a cerut o poziție oficială a Ministerului turc al Afacerilor Externe în legătură cu acest subiect, însă nu a primit nicio reacție, deocamdată.