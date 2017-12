Ministrul Transporturilor a rămas fără permis auto

Ministrul Transporturilor, Ludovic Orban, a fost implicat duminică, în jurul orei 14:30, într-un accident rutier, pe şoseaua Cotroceni din capitală. Autoturismul Audi A6 condus de Orban, avînd numerele de înmatriculare B - 108825, a intrat pe trotuar, unde a acroşat un Matiz parcat, l-a impins şi a rupt cu el un stîlp de pe trotuar, apoi l-a izbit în vitrina unei agenţii imobiliare. Martori oculari au afirmat că în evenimentul rutier a fost lovită o femeie, iar ministrul ar fi plecat să o ducă la spital, însă verificările făcute la Spitalul Universitar, cel mai apropiat de locul accidentului, au indicat că nu a fost internată nicio persoană victimă a unui eveniment rutier. Ministrul s-a prezentat la Poliţie abia luni seara pentru a anunţa evenimentul rutier. Purtătorul de cuvînt al Poliţiei capitalei, comisarul Christian Ciocan, a declarat că Orban a rămas fără permis pentru 30 de zile şi a fost sancţionat cu cinci puncte amendă pentru că a declarat accidentul cu cinci ore întîrziere faţă de limita legală de 24 de ore. La două ore după ce Orban a reclamat incidentul, la Poliţie s-a prezentat şi şoferul celuilalt autoturism implicat, Bogdan S., din Bucureşti, care a primit o sancţiune similară celei aplicate ministrului. Comisarul Ciocan a precizat că în urma coliziunii au rezultat doar pagube materiale. “Nu am fost afectat în niciun fel, dar, ca să glumesc puţin, se pare că nu-mi prieşte aerul de Cotroceni”, a spus, luni, Orban. Ieri însă, luat la întrebări de jurnalişti, Orban a susţinut că a anunţat cu întîrziere accidentul în care a fost implicat din cauza unei probleme familiale, a faptului că a fost implicat în coordonarea acţiunilor de deszăpezire şi a unor analize medicale pe care le programase luni. El a afirmat că a aşteptat trei ore un echipaj de poliţie care să preia date referitoare la accidentul în care a fost implicat duminică şi a negat că ar fi intenţionat să muşamalizeze cazul, prevalîndu-se de funcţia de ministru: \"Sînt om şi greşeala este omenească. Nu am fost tentat să opresc reţinerea permisului sau să fac intervenţii, nici măcar la ministrul de Interne. Victima am fost eu şi nu sînt de acord să fiu supus unui linşaj mediatic pentru un fapt banal\". Surpriza a venit în momentul în care comisarul Ciocan a anunţat că ofiţerii de la Poliţia Rutieră au identificat victima accidentului de circulaţie produs din vina ministrului Orban. Potrivit acestuia, victima este o minoră, părinţii acesteia declarînd Poliţiei că fata nu a suferit leziuni şi nu doresc să depună plîngere.

Ministrul de Interne, Cristian David, a declarat ieri că, din informaţiile pe care le are, „accidentul în care a fost implicat ministrul Transporturilor este o tamponare uşoară, care nu comporta prezenţa Poliţiei la faţa locului”. Întrebat dacă a discutat cu colegul său de Cabinet despre accident, David a spus: „Nu am de ce să discut eu cu d-l Orban despre acest eveniment, este o problemă care intră în competenţa Poliţiei Rutiere”. Din ordinul lui David însă, o echipă a Corpului de control al MIRA a început să verifice, aseară, modul în care poliţiştii de la Brigada de Poliţie Rutieră a Capitalei au reacţionat la solicitarea primită prin numărul unic de urgenţă 112 în legătură cu accidentul în care a fost implicat Orban. La rîndul lui, premierul Călin Popescu Tăriceanu a evitat ieri să comenteze accidentul auto în care a fost implicat Orban, arătînd că Poliţia Rutieră este autoritatea care trebuie să se implice în acest caz. Cu toate acestea, Parchetul Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie a solicitat declinarea de îndată a dosarului de la Poliţia Capitalei privind eventuala implicare a ministrului Transporturilor în accidentul produs în urmă cu două zile. \"În urma primelor indicii de existenţă a unei victime în accidentul rutier în care a fost implicat ministrul Transporturilor, Parchetul instanţei supreme cere declinarea de îndată a dosarului de la Poliţia Capitalei\", a comunicat, aseară, Biroul de presă al Ministerului Public.