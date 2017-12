Minunile rugăciunii către Sfântul Dimitrie

17:25:42 / 26 Octombrie 2017

Basme pentru prosti !

La momentul 1814 , ciuma ajunsese la zenit , iar numarul imbolnavirilor a scazut in mod natural . Deci , nu are niciun merit mortaciunea de Dimitrie in acest sens . Seceta , de asemenea , nu a fost stinsa de moaste , ci de anotimp si de venirea ploilor , absolut normal . povestea cu femeia , iarasi este o minciuna , o exagerare . Vedem si astazi , cum medici facuti pe la particular , isi dau cu parerea privind diagnosticul cateunui bolnav . Ce este cert , dovedit istoric , anume faptul ca mai multi calugari de la manastirile din Bucuresti , au aruncat cadavrele unor oameni morti de ciuma in curtile gospodarilor de frunte , pentru a-i imbolnavi si ucide , ulterior beneficiind de averile acestora ... Apoi , mai este povestea aceea ca o biserica a luat foc , iar popalaii au adus moastele mortaciunii pentru a chema ploaia spre a stinge focul ... Patineaza mintea ! Noaptea ratiunii ... Cata prostie mioritica ...