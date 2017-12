MIRA propune modificarea Legii finanţelor publice locale

Ministerul Internelor şi Reformei Administrative (MIRA) a iniţiat un proiect de ordonanţă de urgenţă pentru modificarea şi completarea Legii 273/2006 privind finanţele publice locale, invocînd faptul că România este beneficiara unor importante transferuri financiare în cadrul politicii de coeziune a UE, iar ritmul în care s-au gestionat pînă acum fondurile comunitare impune luarea unor noi măsuri. Potrivit expunerii de motive care stă la baza proiectului legislativ, în Raportul de ţară al Comisiei Europene din 20 iunie 2007 se menţionează că asigurarea capacităţii administrative de gestionare a instrumentelor structurale a fost evaluată ca reprezentînd un domeniu critic. “Noile măsuri constau în creşterea autonomiei financiare a administraţiei publice locale astfel încît acestea să poată aloca resurse financiare pentru cofinanţarea proiectelor\", susţine MIRA. În opinia specialiştilor de la minister se impune adoptarea în regim de urgenţă a unui act normativ din care să reiasă faptul că România a luat toate măsurile necesare pentru consolidarea capacităţii administrative şi financiare de gestionare a instrumentelor structurale. \"Neadoptarea acestei măsuri are consecinţe negative asupra situaţiei economico-financiare a colectivităţilor locale, care va determina, în lipsa unor măsuri urgente, menţinerea decalajelor existente la nivelul infrastructurii din spaţiul românesc şi statele europene\", mai notează MIRA.

Consilile judeţene ar putea distribui 20% din fondurile colectate din impozite şi taxe

La articolul privind finanţări rambursabile se prevăd obligaţii ale instituţiilor publice locale provenite din finanţări angajate prin instrumentele datoriei publice locale, pe baze contractuale sau garantate de către autorităţile administraţiei publice locale, conform OUG 64/2007 privind datoria publică locală. Un al articol al proiectului de OUG arată că \"orice persoană subiect al unui raport juridic fiscal, inclusiv operatorul economic, instituţia publică şi instituţia publică locală, care are organizată entitate, cu sau fără personalitate juridică, la altă adresă decît sediul său social, cu minimum 5 persoane care realizează venituri din salarii, are obligaţia să solicite înregistrarea fiscală a entităţii respective, ca plătitoare de salarii şi de venituri asimilate salariilor, la organul fiscal\". Solicitarea se face în termen de 30 zile de la data înfiinţării, pentru entităţile nou-înfiinţate. Organul fiscal are obligaţia ca, în termen de 5 zile de la înregistrarea fiscală, să comunice o copie de pe certificatul de înregistrare fiscală primarului unităţii administrativ-teritoriale. Plătitorii de salarii şi de venituri asimilate salariilor au obligaţia să organizeze şi să conducă contabilitatea astfel încît aceasta să reflecte impozitul aferent veniturilor fiecărei luni, calculat, reţinut şi virat, pe fiecare entitate. Totodată, 20% din sumele colectate din impozite urmează să se repartizeze, prin hotărîre a consiliului judeţean, pentru susţinerea programelor de dezvoltare locală şi pentru susţinerea proiectelor de infrastructură care necesită cofinanţare locală.

Cofinanţările, posibile numai dacă autoritatea locală are fonduri pentru cheltuieli curente

Proiectul de lege arată procedura de calcul a indicatorilor \"impozitul pe venit mediu pe locuitor/pe unitatea administrativ-teritorială\" şi, respectiv, \"impozitul pe venit mediu pe locuitor/pe ansamblul judeţului\". Impozitul pe venit pe total judeţ se obţine prin însumarea impozitului pe venit pe unităţile administrativ-teritoriale componente ale judeţului, stabilit conform unei formule prevăzute de proiectul de OUG. Începînd cu 2008, autorităţile administraţiei publice locale pot cuprinde în bugetele locale investiţii a căror finanţare este asigurată din venituri proprii, numai dacă au asigurate integral veniturile necesare acoperirii cheltuielilor curente, cuprinse în secţiunea de funcţionare, pentru realizarea atribuţiilor şi competenţelor stabilite prin lege, specifice fiecărei unităţi administrativ-teritoriale/subdiviziuni administrativ-teritoriale. Nu intră sub incidenţa legii finanţelor publice locale investiţiile a căror finanţare se asigură din contractarea de datorie publică locală, din transferuri către bugetele locale, din fonduri de rezervă, din veniturile afectate unor programe sau proiecte de dezvoltare naţionale, regionale, judeţene sau din programe ori proiecte care beneficiază de fonduri externe, se arată în proiectul de OUG, postat pe site-ul MIRA.