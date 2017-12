Mircea Banias, dat afară de la conducerea ALDE Constanța? Cum răspunde el

20:38:51 / 12 Martie 2017

Golanii

La masa de prezidiu: 1.Daniel Learciu- urmărit penal pentru fraudare de fonduri europene pe numele soției, soacrei si altor apropiați, ofticat ca nu este băgat in seama de PSD la Consiliul Județean pentru a împarți funcții celor apropiați. 2 Dan Pelcinschi- condamnat pentru trafic de droguri si condamnat pentru tablouri furate. 3 Babu Stere- tatăl viceprimarului Dumitru Babu, tatăl dorește numirea in funcția de "manager al Spitalului Județean pentru a-si "sifona"banii spitalului. 4.Cristian Gigi Chiru- perdantul de serviciu al tuturor alegerilor(locale, parlamentare) , dorește sa mai fie "la butoane", deocamdată nu mai este nimic pe nicăieri, este simplu membru in ALDE, este condamnat într-un dosar cu mită de 1milion de euro șpagă luată de la eoliene.5. Jean Paul Tucan- in de afaceri cu firma JTA(transport Constanta-Năvodari, se plimbă cu propriul elicopter si are interese sa-si mărească influiența).6. Ionescu- primarul de la Hârșova care are un război propriu cu PSD Constanța pentru problemele lui de la Hârșova.... despre Mangalia mă abțin să-l bag in seamă... neimportant. Aceștia sunt oamenii care vor să forțeze mâna PSD Constanța pentru obținerea unor funcții pentru ei sau pentru apropiații lor.... credeți-mă că știu ce spun. CLASA POLITICĂ CONSTĂNȚEANA !!!... Bine s-a exprimat Vrabie: "niște golani !" Intrați pe Google și veți avea confirmarea la ce am relatat despre aceste persoane.. P.S. Babu și Learciu sunt machidoni, Chiru este țigan din Lumina iar ceilalți sunt de-ai noștri... români